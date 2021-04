Series: Ellos son la primera generación de superhéroes. Pero cuando deben traspasar la responsabilidad a sus hijos, las reglas ya no son las mismas, y las cosas se ponen tensas.

En esta nueva temporada, Nanno está de vuelta para repartir el karma entre los alumnos y docentes de distintas escuelas. Pero esta vez, no estará sola.

9. The Bold Type (8/5/2021)

10. The Bold Type: Temporada 2 (8/5/2021)

11. The Bold Type: Temporada 3 (8/5/2021)

12. The Bold Type: Temporada 4 (8/5/2021)

Un joven con Asperger y su tío exconvicto hacen limpiezas traumáticas: ordenan la vida de quienes parten para que sus seres queridos conozcan esas historias no contadas.

24. The Real Housewives of New York City: Temporada 3 (15/5/2021)