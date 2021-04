Un mapa interactivo muestra la canción más popular en cada ciudad

El sitio The Pudding (que se especializa en explicar las ideas debatidas en la cultura popular con ensayos visuales) presentó el proyecto “The Cultural Borders of Songs”, que permite escuchar las canciones más populares en diferentes lugares del mundo, utilizando un mapa interactivo. La aplicación analiza actualmente las canciones más reproducidas en YouTube en diciembre de 2017, con datos correspondientes a 3.000 ciudades del mundo. El mapa es completamente interactivo, y simplemente haciendo clic sobre una ciudad, se abre una ventana que muestra un reproductor de YouTube donde podemos visualizar el tema más escuchado en esa ciudad para el momento indicado La herramienta también indica en su margen derecho los temas más populares a nivel global. Haciendo clic sobre alguna canción de esa lista, se abre el mapa y marca, con su color específico, en qué ciudades se escuchó más el tema. El mapa también cuenta con un buscador de lugares, para encontrar más rápido una ciudad. En cuanto a tendencias, en el mapa hay algunas canciones que dominan la mayor parte del gráfico: “Criminal” de Natti Natasha y Ozuna es la más escuchada en la mayor parte de Latinoamérica; “Perfect” de Ed Sheeran lidera en muchos países de Europa, gran parte de Canadá y en algunos estados de Oceanía y África, mientras que “Shape of You” del mismo artista hace lo propio en Mongolia, Sudán y Nepal; Camila Cabello y su hit “Havana” también reina en algunas regiones.