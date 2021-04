Una herramienta para preservar tus trabajos periodísticos en el tiempo

Las aplicaciones de noticias y los contenidos digitales no duran para siempre. Muchos trabajos de periodismo digital ya no existen online, y los periodistas que buscan nuevos empleos, probablemente necesiten compartir muestras de su trabajo previo con posibles empleadores, lo cual es difícil de lograr si el sitio en el que publicaban ya no existe, o si no tienen un backup actualizado de sus trabajos. Afortunadamente para los periodistas que no han tenido la previsión de guardar su producción (es decir, la mayoría de nosotros), existen varias soluciones útiles. Save My News es una herramienta gratuita creada por Ben Welsh, editor del equipo Data Desk de Los Angeles Times, que permite a los periodistas guardar sus enlaces a Internet Archive y WebCite, así como descargar sus clips y enlaces de archivo como una hoja de cálculo de Excel. Welsh creó la herramienta dos días después del cierre de DNAinfo. «En las redes sociales, vi a muchos de mis compañeros entrar en pánico e indignarse», cuenta. «Fue una poderosa oportunidad para concientizarlos acerca de la fragilidad de su trabajo: que todo el periodismo al que dedican tanto esfuerzo podría desaparecer de internet de un día a otro». Los servicios para «salvar tu trabajo» no son nuevos, señaló. Internet Archive contiene herramientas para que los periodistas guarden su trabajo, pero muchos simplemente no las conocen. «Muchos de quienes trabajan profesionalmente en internet no saben que su trabajo es muy frágil hasta que es demasiado tarde», dice Welsh. «Y no hace falta que un propietario villano pierda tu legado. Podría ser un rediseño del sitio”. Su uso es muy sencillo, simplemente hay que entrar ane la web www.savemy.news y vincular una cuenta de Twitter. Una herramienta muy útil para periodistas, investigadores, académicos, autores y cualquier persona interesada en preservar su trabajo contra la posible eliminación, censura o desaparición de cualquier contenido específico de la página web disponible online.