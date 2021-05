9. Mujeres independientes: El cine pionero de Márta Mészáros

• The Two of Them – 5 de mayo

• Diary For My Loves – 20 de mayo

• Diary For My Father and Mother – 27 de mayo

MUBI continúa celebrando el cine feminista y pionero de la autora Márta Mészáros, restauradas con cariño por la Filmoteca Húngara. Esta vez con The Two of Them, Diary For My Loves y Diary For My Father and Mother.