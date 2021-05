Una extraña enfermedad lo convirtió en ventosa humana

Jamie ‘Canhead’ Keeton, también conocido como la ‘ventosa humana’, puede pegarse latas, botellas y todo tipo de objetos inanimados a su piel. Y lo hace sin utilizar adhesivos externos, porque los poros de su piel son mágicamente capaz de «absorber las cosas» y hacer que se peguen! A Keeton las cosas siempre se le pegaron, pero como de niño vivía trepándose a los árboles de pino, todo el mundo pensaba que la adherencia era debido a la savia del árbol. La primera vez que descubrió su pegajosa capacidad fue hace unos 20 años, después de afeitarse la cabeza por primera vez. «Fue un día muy caluroso, y yo estaba tratando de enfriar mi cabeza con una lata de gaseosa», dijo. «Pero entonces me distraje y la solté. Y al rato pensé ‘¿dónde está mi bebida?». Resultó que la lata estaba pegada a la parte posterior de su cabeza, y la bebida se estaba derramando sin control. «Todo el mundo se reía», recordó. Finalmente Keeton se enteró que tiene una condición médica misteriosa, que hace que su piel actúe como las ventosas de los tentáculos de un pulpo. Los médicos están desconcertados por el fenómeno y, francamente, no tienen explicación. «No estoy muy seguro de por qué su piel es así, pero definitivamente no está enfermo, y se encuentra en bastante buena forma,» dijo el Dr. Win Myint, el médico de Keeton en Oak Lawn, Illinois. Al principio Keeton tenía vergüenza de hablar de su extraña condición, miedo de que la gente lo considere un bicho raro. Es la única persona en los EE.UU. con su condición (los otros dos están en la India y en América del Sur). Pero a medida que pasaba el tiempo se dio cuenta que podía lucrar con su talento, y decidió dejar de preocuparse por las opiniones de los demás. Con el tiempo descubrió que podía pegarse «casi cualquier cosa» (desde teléfonos móviles hasta llaves) a la cabeza, manos, espalda y estómago. «Puedo poner un galón de agua en el estómago y la espalda», dijo. Su calor corporal es siempre superior al normal, por lo que la succión adicional es más fuerte. Los únicos materiales que no se adhieren a su piel son los porosos, como la tela. Keeton es hoy en día una celebridad, y gana entre $ 1.500 y $ 8.000 por semana. «En los últimos cinco años, he hecho en un buen negocio», dijo. «La gente me paga para llevar sus productos, para anunciar sus nombres o negocios en mi camisa o en latas”. Y también lo llaman para eventos, conciertos, eventos deportivos, y fiestas, y hace poco estableció el récord Guinness mundial en Beijing por llevar el mayor número de latas en la cabeza.