¿Cómo serían las revistas si los superhéroes existieran?

¿Qué significa ser un superhéroe en la actualidad, con programas de noticias de 24 horas y cobertura incesante de las «celebridades»? Esa es la pregunta detrás de Kimba McG MediAvengers proyecto, una serie de tapas y artículos cuidadosamente construidosdel universo cinematográfico Marvel. McG ha construido un panorama de los medios increíblemente minucioso para el universo cinematográfico Marvel, desde tabloides que especulan sobre los hábitos sexuales de los Vengadores, a revistas científicas que ofrecen el trabajo de vanguardia de Jane Foster y Maya Hansen.

En poco más de un año, McG ha diseñado alrededor de 120 portadas y se extiende por casi 50 publicaciones distintas. La suma es una intersección sorprendentemente creíble de la fantasía de los superhéroes y la cultura los medios modernos. Pero MediAvengers va más allá de la ficción de los fanaáticos; en última instancia, su eje tiene menos que ver con los superhéroes de las portadas que con una sátira de la cultura profundamente disfuncional de las celebridades.

«Creo que una vez que eres famoso, los medios de comunicación que tratan sobre celebridades se sienten como si lo poseyeran, sin importar si usted es un artista, político, o alguien heróico (o para el caso, una persona que padeció algún tipo de sufrimiento)», dice McG. «Una vez que la gente está hablando de ti, no hay más intimidad». El tema del «secreto» frente a la identidad pública es un motivo común en los cómics de superhéroes, pero la tecnología y las redes sociales han cambiado el significado de las cosas. «La llegada de los teléfonos con cámara, Internet, y compartir al instante, haría casi imposible que el público no darse cuenta de que el Capitán América es Steve Rogers», dice McG. «Cada vez que aparece un nuevo héroe, el circo mediático resultante sería abrumador, no sólo en nuestros kioscos, sino también para la persona cuyo cada movimiento está siendo fotografiado por los espectadores».

Su objetivo con el blog, dice, es incomodar a la gente: «Mucho de lo que hago es fan service (lo que el público pide), pero incluso esas piezas destinadas a los fans también tienen la intención de hacer que los espectadores piensen dos veces. Quiero que se rían también, pero en última instancia, parte de mi objetivo es poner de relieve no sólo la forma en que teóricamente podríamos tratar a los superhéroes en los medios masivos de comunicación, sino también a las celebridades cotidianas aquí en el mundo real».

Además de duplicar cuidadosamente estilos publicaciones, el diseño, y el tono, McG trabaja duro para construir una narrativa coherente y creíble, incorporando titulares reales y propagandas, ligando las noticias a eventos contemporáneos del mundo, y teniendo en cuenta otros tantos factores al mismo tiempos.

En una hazaña particularmente vertiginosa de metanarrativa, por ejemplo, narra el desarrollo de dos largometrajes sobre la base de los acontecimientos de The Avengers, un thriller político dirigido por David Fincher, y una película de acción de alto presupuesto dirigida por Michael Bay.

Esta no es la primera vez que alguien ha mirado en el universo Marvel a través del lente del periodismo masivo. Hubo algunas series oficiales pocos que tomaron ese enfoque, y los artículos del Daily Bugle son un respaldo bastante común en los libros de Marvel. Pero MediAvengers es, francamente, brillante. Independientemente de si somos fans de las franquicias en las que se basa, nos hará reír y, más importante, pensar.

Aquí una selección: