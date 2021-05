Todos los meses Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films.

Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles son los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes. Por eso, para evitar quedarte con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, les anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de junio.

Esto no quiere decir que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

A continuación, la lista de todo lo que se va de Netflix en las próximas semanas:

AnteriorSiguiente 1. El Show de Truman (1998) Un vendedor de seguros descubre que su vida en realidad es un programa de TV transmitido a todo el planeta. 2. Rescatando al soldado Ryan (1998) Ocho soldados arriesgan su vida en territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial para buscar a un soldado y regresarlo a casa. 3. Misión Imposible (1996) El líder de un equipo de espionaje de primera cuya peligrosa operación sale mal descubre que un espía doble se infiltró en la CIA y que el sospechoso principal es él. 4. Misión imposible 2 El agente Ethan Hunt atraviesa Australia y España para evitar que un exagente de la FMI despliegue un arma biológica desarrollada con ingeniería genética. 5. Misión Imposible 3 Ethan Hunt debe volver de su retiro para salvar a un agente, pero todo indica que sus superiores esconden algo siniestro. 6. Misión imposible 4 – Protocolo fantasma El superagente Ethan Hunt y su equipo se encargan de otra misión peligrosa para probar su inocencia cuando los acusan de bombardear el Kremlin. 7. Misión imposible 5 – Nación secreta Luego de la disolución del FMI, Ethan Hunt y sus aliados inician su propia guerra contra el Sindicato, un grupo de espías renegados decididos a destruir el mundo. 8. Indiana Jones y el Templo de la Perdició Indiana Jones, su joven compañero y una bella cantante consiguen más de lo que esperaban cuando viajan a la India en busca de una piedra mágica. 9. Indiana Jones y la última cruzada Acompañado por su padre, Indiana Jones se embarca en su tercera aventura para explorar la cuna de la civilización en la peligrosa búsqueda del Santo Grial. 10. Ocean’s Twelve Danny Ocean se reúne con su vieja llama y el resto de su alegre grupo de ladrones en una alcaparra que cubre tres grandes atracos en Roma, París y Amsterdam. 11. Ocean’s Thirteen El elegante estafador Danny Ocean y su pandilla se vengan de un traicionero capo de Las Vegas. 12. Ghost, la sombra del amor Cuando Sam muere asesinado, su espíritu trata de advertirle a su amor, Molly, que ella también está en grave peligro. 13. José José, el príncipe de la canción Esta dramatización de la vida del famoso cantante mexicano José José se centra en su ascenso a la fama, sus conflictos románticos y su lucha contra la adicción. 14. Anacleto: agente secreto Película española. Su novia lo dejó por ser aburrido, pero él acaba de descubrir que su padre es un agente secreto y que ambos son el blanco de un peligroso criminal. 15. Los heroes del Mal (2015) Tres adolescentes inadaptados encuentran camaradería en la violencia y los delitos menores. Pero lo que comienza como una broma, pronto amenaza con dañarlos irreparablemente. 16. #Selfie (2014) Dos días antes de sus exámenes finales, tres chicas adolescentes hacen una escapada junto al mar para poner fin a su adolescencia a lo grande. 17. #Selfie 69 (2016) Después de una dolorosa ruptura, un trío de amigas hace una apuesta: quién puede casarse en tres días. 18. Master – The Ip Man Legacy (2019) En este spin-off, un experto en artes marciales una vez derrotado por Ip Man se ve obligado a abandonar su estilo de vida solitario para combatir una tríada china en ascenso. 19. B.A. Pass (2013) Huérfano y con cabos sueltos, el joven Mukesh cae en la seductora órbita de la casada Sarika, que lo lleva cada vez más profundamente a un mundo de oscuridad. 20. Double Jeopardy (1999) Después de ser incriminada y cumplir una condena por el supuesto asesinato de su marido, Libby decide matar a su «difunto» marido para siempre. 21. Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008) Georgia tiene dos objetivos: atrapar a un novio magnífico y organizar la mejor fiesta de cumpleaños número 15 de la historia. El número 1 está al alcance cuando llega un chico nuevo a la ciudad. 22. Beach Rats (2017) Un joven de 19 años que lucha con preguntas existenciales se encuentra dividido entre sus amigos machistas, su familia y los hombres mayores que conoce online. 23. Up in the Air (2009) Ryan Bingham vuela por todo el país despidiendo empleados en nombre de las empresas, pero se enfrenta a perder el trabajo que le gusta con Natalie, una recién graduada universitaria. 24. Friends with Benefits (2011) Esta comedia romántica narra la relación de dos solteros ocupados que intentan estar juntos sin las emociones y el compromiso de una relación. 25. Christmas Made To Order (2018) Una arquitecta que recibe a su familia en Navidad contrata a un coordinador de vacaciones que termina trayendo mucho más que decoraciones festivas a su vida. 26. Goal Seeker (2017) Basado en la historia real de Keylor Navas del Real Madrid, un niño costarricense supera los desafíos para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. 27. The Way We Dance (2013) Después de abandonar el equipo de baile de su universidad, una estudiante encuentra inspiración en el tai chi para su propio estilo único de baile callejero. 28. Tomb Raider (2001) Lara Croft, experta en el combate cuerpo a cuerpo, debe recuperar antigüedades perdidas en una sociedad secreta. Ella se encuentra con su pareja en el malvado Powell. 29. Last Holiday (2006) Ante la noticia de que tiene una enfermedad terminal, Georgia deja de lado la precaución, sale de su caparazón y se toma unas vacaciones europeas sin límites. 30. Christmas Wonderland (2018) Una curadora de galería revive pasiones artísticas y de otro tipo cuando regresa a su ciudad natal durante las vacaciones y se reencuentra con su amor de la escuela secundaria. 31. Underworld – Awakening (2012) Kate Beckinsale, que retoma su papel de la vampira Selene, protagoniza esta entrega de la elegante franquicia de vampiros contra hombres lobo. 32. True Grit (2010) Después de que el vagabundo Tom Chaney asesina a su padre, Mattie Ross, de 14 años, contrata al alcohólico Reuben ‘Rooster’ Cogburn para ayudarla a vengarse. 33. My Christmas Inn (2018) Al borde de un gran ascenso laboral, una mujer hereda una acogedora posada de Alaska, donde las tradiciones navideñas y un abogado de un pequeño pueblo comienzan a encantarla. 34. Men, Women and Children (2014) Tanto los adolescentes como sus padres descubren que sus vidas han cambiado de manera irrevocable a medida que navegan por el panorama en línea cada vez más complicado de la era digital. 35. The Last Airbender (2010) En un mundo devastado por la agresión de la nación del Fuego hacia las pacíficas naciones Aire, Agua y Tierra, un niño tiene la clave para restaurar la paz. 36. Geronimo – An American Legend (1993) Este western que narra la batalla perdida del famoso guerrero Apache Geronimo con el ejército de los EE. UU. A fines del siglo XIX. 37. Splash and Bubbles (2016) Serie Los amigos curiosos Splash, Bubbles, Dunk y Ripple se divierten explorando nuevos lugares, haciendo nuevos amigos y aprendiendo todo sobre su increíble hogar en el océano. 38. Mother Goose Club – Español (2017) Serie Un elenco de personajes coloridos invita a los niños a cantar y bailar con rimas infantiles tradicionales y canciones originales diseñadas para enseñarles español. 39. LEGO Friends – The Power of Friendship (2016) Serie Cinco mejores amigos se enfrentan a aventuras uno al lado del otro en su ciudad natal. ¡Las travesuras locas, el amor y los pasos en falso son mejores con amigos![/caption] 40. The Titan Games (2019) Serie Presentada por Dwayne Johnson, esta serie de competencias épicas muestra a los atletas cotidianos probando su poder en desafíos agotadores para tener la oportunidad de ganar $ 100,000. 41. Expedientes Criminales (2017) Serie Esta serie documental traza el ascenso y la caída de los criminales más notorios en Honduras, dando vida a sus historias a través de entrevistas y recreaciones. 42. Heavy Rescue – 401 (2017) Serie En las condiciones climáticas más adversas, los operadores de recuperación pesada novatos y veteranos luchan para mantener despejadas y seguras las transitadas y peligrosas carreteras del sur de Ontario. 43. Black Man White Skin (2015) Esta película narra los problemas sociales y de salud que enfrentan los albinos africanos y detalla la lucha librada en su nombre por los grupos de defensa en España. 44. The Fear of 13 (2015) Después de 20 años en el corredor de la muerte, el recluso autodidacta Nick solicita a la corte ser ejecutado, y luego cuenta su retorcida historia de desesperación y esperanza.