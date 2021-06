Vecinos demandan a dueño de BMW por ruidos molestos

Un conductor de BMW ha provocado la ira de sus vecinos que afirman que el «disfrute tranquilo» de su propiedad se ha visto afectado durante años por su conducción ruidosa e imprudente.

Bryan Hillman recibió dos demandas en su casa de Carlsbad, California, el pasado 11 de mayo, una de un vecino que reclama USD 10.000 y otra que busca USD 5.000 en daños.

Uno de los demandantes dice que los «ruidosos silenciadores modificados, y la conducción imprudente» de Hillman han sido una molestia desde que se mudó en 2017, argumentando que debería pagarle USD 2.000 por cada año que supuestamente ha estado molestando en el vecindario. También afirma haber recibido «abuso verbal e intimidación» de parte de Hillman.

El otro demandante también está en desacuerdo con su conducción «imprudente», pero solo calcula que se les debe USD 1.000 al año.

$2k a year for loss of quiet enjoyment of their home BAHHAHAHAHA THIS WOMAN IS SO DELUSIONAL. Keep in mind I don’t have an HOA lol… t.co/fKF4euRmh8 pic.twitter.com/dkiPWravPP

