Por seguir el GPS termina atascado en un campo de golf

Un hombre que conducía su camioneta en un campo de golf en Estados Unidos, quedó atascado en el sexto hoyo, y les dijo a los policías que lo rescataron que su aplicación GPS lo había desviado.

El Departamento de Policía de Newton, Massachusetts, dijo que los oficiales fueron llamados al sexto hoyo del campo de golf Brae Burn County Club alrededor de las 5 am del pasado miércoles, por un informe de una camioneta atascada en el campo.

El conductor le dijo a la policía que había dejado a algunos amigos a las 2 am y estaba siguiendo su GPS Waze, que lo llevó al campo de golf. El hombre dijo que la oscuridad hizo que girara bruscamente y se quedara atascado.

La policía dijo que el hombre no parecía estar ebrio, y no enfrenta ningún cargo. La camioneta fue retirada y se determinó que el campo de golf no sufrió daños.

«Creo que la moraleja de la historia es que, si estás usando una de estas aplicaciones de GPS, mantén tus ojos en la carretera, tus ojos no te mentirán», dijo el teniente de policía de Newton Bruce Apotheker. «Creo que si vieras que te diriges por algún tipo de camino, y parece que no va a ninguna parte, te detendrás y darás la vuelta».