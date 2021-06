Le hizo un retrato con cubos Rubik, pero ella igual lo rechazó

En un intento de llamar la atención de su enamorada, un joven chino pasó tres noches enteras organizando 846 cubos Rubik para crear un mural gigante de 2.6 x 1.3 metros con su retrato pixelado. Lamentablemente, el gran gesto no lo llevó a ninguna parte, ya que el don juan fue rechazado por la chica de sus sueños, y ahora no tiene ni idea de qué hacer con él.

Tong Aonan, un mecánico de 27 años de la ciudad de Shenyang, pasó dos meses enteros trazando el diseño del retrato antes de ponerse a trabajar en el proyecto. También gastó 460 dólares en los cubos Rubik, y resolvió cada uno de ellos para adaptarlos a su diseño. A continuación ubicó los cubos apilados en un marco de madera de uno en uno para armar el retrato, y se lo regaló a su amada, quien se negó a aceptarlo.

Increíblemente Tong no se está tomando el rechazo demasiado en serio. «No le estoy dando demasiada importancia», dijo. «Simplemente quise sorprenderla y decirle que me gusta… pero fui rechazado». No todo el mundo es capaz de compartir su despreocupación, aunque un montón de gente online está dejando comentarios acerca de «acompañarlo en su dolor» y cuestionando a la joven por rechazarlo. «Si no tienes dinero, tienes que tener miradas», escribió un amargo internauta. «Y si no tienes ninguno, entonces no tienes suerte.» «Si hubiese sido más guapo, entonces este regalo hubiera funcionado a las mil maravillas», se quejó otro. «Las mujeres son demasiado superficiales.»

Pero Tong quiere que las personas dejen de hacer comentarios negativos sobre la chica. Él dice que no tiene sentimientos negativos hacia ella, y que su única preocupación en este momento es qué hacer con el retrato terminado, que ahora está yace en su sala de estar.