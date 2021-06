Tips para usar TweetDeck para recopilar noticias

TuitDeck te permite ver múltiples líneas de tiempo en una interfaz, lo que es útil cuando necesitás monitorear múltiples cuentas y crear conexiones. No importa si sos un periodista experimentado o un novato, es fácil sentirse abrumado por la cantidad de información que circula en esta plataforma. Y la interfase puede no ser tan accesible para los más inexpertos. Si estás luchando por esclarecer tus tuits, no te desesperes. En esta nota te contamos cómo podés organizar tu deck para encontrar las mejores historias. Para acceder a las funciones que detallamos a continuación, hacé clic en el ícono más en la barra de navegación para seleccionar “Agregar columna”.

Buscar

Es la columna más básica de Tuitdeck, pero no tiene por qué serlo. “Buscar” funciona como se supone. Encuentra tuits que incluyen determinada palabra, frase o hashtag, y te muestra cada tuit con ese item. También podés usar conectores como ‘Y, O’ para buscar múltiples frases. Por ejemplo, si estás monitoreando noticias sobre crisis en todo el mundo, podés escribir: «Disparos O fuego O terremoto» Pero, la diversión no se detiene allí. Filtrar la columna te permite ser exigente con lo que ves allí. Podés filtrar un intervalo de fechas específico, el idioma o la cantidad de tuits de interacción que tengas.

Lista

Crear una lista es una excelente manera de descubrir lo que un grupo particular de usuarios está diciendo. Cuando agregás usuarios a una lista, tu columna mostrará todo lo que tuitean. Podés seguir un partido político completo, o simplemente a un grupo de restaurantes locales. Utilizar esta función es muy práctico para monitorear las autoridades locales en busca de noticias de último momento al agruparlas, pero esto se puede refinar más personalizando en el menú desplegable de columnas. Nuevamente, se aplican las funciones ‘Y, O’.

Colección

Es un grupo de tuits recopilados. Podés agregarlo a esta lista arrastrando cualquier tuit que encuentres. Es especialmente útil si tu equipo tiene acceso a la cuenta. Como grupo, podés agregar tuits para que todo el equipo vea y genere ideas para historias. En lugar de tener que recordar en qué columna apareció un tuit, ahora podés guardar el tuit allí para futuras referencias. Puede que no reduzca la información, pero significará que no tendrás que buscar durante demasiado tiempo.

Gustos

Si buscás noticias sobre un tema específico, podés dejar que otro grupo de medios haga el trabajo por vos. Las organizaciones benéficas y de noticias especializadas a menudo “likean” las noticias relevantes para su campo. Al profundizar en lo que les ha gustado, podés tener una vista general a su centro de medios, y ver a través de sus ojos a través de Twitter. Podés descubrir en qué están interesados ​​y considerar nuevos ángulos para tus historias. También es útil para encontrar nuevos contactos, ya que son mucho más propensos que vos a estar siguiendo organizaciones más pequeñas, de nicho o figuras públicas.

Menciones

Esta columna te ayuda a encontrar tuits que mencionan a cualquier usuario específico. Es bueno para monitorear la opinión pública sobre una persona. ¿Pero por qué no dar un paso más al filtrar tuits con solo un par de "me gusta" o retuits? Ahora podrá ver lo que dicen las figuras públicas sobre otro.