1. Moneyball (2011) Este drama sigue la historia real de un ex deportista convertido en gerente general que usa métodos inusuales para traer a los mejores jugadores a los Atléticos de Oakland.

2. Beverly Hills Cop (1984) El policía de Detroit, Axel Foley, se dirige a la presumida Beverly Hills para investigar un asesinato. Pronto, este pez fuera del agua se da cuenta de que el caso es mucho más complicado.

3. Beverly Hills Cop II (1987) En esta trepidante secuela, el policía de Detroit Axel Foley regresa a la tierra del sol y las palmeras para descubrir quién disparó contra el capitán de policía Andrew Bogomil.

4. Due Date (2010) Días antes de la fecha de parto de su esposa embarazada, Peter aterriza en la lista de «no volar», lo que lo obliga a conducir por todo el país con un irritante holgazán.

5. The Theory of Everything (2014) A medida que crece su estima en el mundo de la física, el cuerpo de Stephen Hawking es devastado por ELA, lo que lo obliga a depender cada vez más de su devota esposa, Jane.

6. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981) Cuando Indiana Jones es contratado por el gobierno para localizar el legendario Arca de la Alianza, se enfrenta a todo el régimen nazi.

7. American Sniper (2014) El tirador de los SEAL de la Marina de los EE. UU., Chris Kyle, acumula una cantidad sin precedentes de muertes en Irak, incluso cuando su vida familiar comienza a escabullirse de él.

8. Army of One (2016) Armado con una espada samurái, el coloradense de mediana edad Gary Faulkner se lanza por su cuenta para encontrar a Osama bin Laden, en esta comedia basada en una historia real.

9. The Bourne Identity (2002) Herido y sufriendo de amnesia, Jason Bourne comienza a reconstruir su vida, pero descubre que muchas personas con las que se encuentra lo quieren muerto.

10. The Bourne Supremacy (2004) Expulsado de su refugio por un asesino, Jason Bourne se ve envuelto en alianzas secretas, configuraciones y tiroteos en esta fascinante secuela.

11. The Bourne Ultimatum (2007) En esta tercera película de Jason Bourne, el asesino entrenado viaja por el mundo en una búsqueda para reconstruir su pasado y así despejar el camino para su futuro.

12. The Bourne Legacy (2012) Después de la debacle de Jason Bourne, la CIA se encuentra lidiando con una amenaza familiar cuando aparece otro operativo alejado.

13. It’s Kind of a Funny Story (2010) El adolescente Craig ingresa en una clínica de salud mental, pero cuando el pabellón juvenil se cierra inesperadamente, debe vivir entre los pacientes adultos.

14. Hellboy II – The Golden Army (2008) Las identidades de Hellboy, Liz Sherman y Abe Sapien quedan al descubierto mientras se enfrentan a una nueva amenaza: el Ejército Dorado se prepara para atacar.

15. Green Zone (2010) Un agente de inteligencia no quiere escuchar lo que un suboficial tiene que decir sobre no encontrar armas de destrucción masiva en Irak. ¿Por qué el encubrimiento?

16. World War Z (2013) Un empleado de la ONU corre contra el tiempo y el destino mientras viaja por el mundo tratando de detener la propagación de una pandemia mortal de zombis.

17. Battleship (2012) El clásico juego de mesa Battleship se traslada a la pantalla grande en esta aventura en el mar sobre la defensa del planeta Tierra de una misteriosa flota enemiga.

18. Unbroken (2014) La estrella de la pista olímpica Louis Zamperini se convierte en piloto durante la Segunda Guerra Mundial y soporta una lucha brutal por sobrevivir cuando es capturado por los japoneses.

19. 12 Monkeys (1995) En el año 2035, un preso se ofrece como voluntario para viajar en el tiempo para determinar el origen de un virus mortal que acabó con la población décadas antes.

20. Little Children (2006) Varios adultos en un tranquilo vecindario suburbano aún tienen que superar sus impulsos adolescentes en este drama relacional contemplativo.

21. The Trust (2015) Al descubrir la ubicación de una bóveda donde una red de narcotraficantes guarda sus riquezas, dos policías corrientes de Las Vegas traman un plan arriesgado para robarlo.

22. Michael (1996) Dos periodistas de la prensa sensacionalista revisan la afirmación de una mujer de que un ángel vive con ella. El tipo tiene alas, pero también fuma, bebe y es mujeriego.

23. Minority Report (2002) A fines del siglo XXI, cuando la tecnología puede predecir los delitos antes de que se cometan, un policía de alto rango de ‘Precrimen’ es el blanco de un cargo de asesinato.

24. Wimbledon (2004) Una entrada de comodín en Wimbledon le da a un tenista profesional perdedor una última oportunidad, pero enamorarse de una jugadora en el torneo complica su regreso.

25. Scent of a Woman (1992) Con la esperanza de ganar algo de dinero durante las vacaciones de Acción de Gracias, un pobre estudiante de secundaria accede a cuidar de un coronel retirado ciego y cascarrabias.

26. E.T. the Extra-Terrestrial (1982) El gran éxito de Steven Spielberg en 1982 cuenta la conmovedora historia del vínculo especial que Elliot, de 10 años, forja con un extraterrestre al que llama ET.

27. Hannibal (2001) Anthony Hopkins regresa como Hannibal Lecter en esta fascinante secuela que ve a su única víctima sobreviviente tratando de sacar al asesino en serie de su escondite.

28. Dying of the Light (2015) Un operativo de la CIA diagnosticado con demencia descubre que un terrorista que se presume muerto hace mucho tiempo ha resurgido, lo que lo obliga a una última misión.

29. About a Boy (2002) Will, londinense irresponsable y moderno, inventa un hijo imaginario y comienza a asistir a reuniones monoparentales para encontrar mujeres disponibles.

30. Bridget Jones’s Diary (2001) Esta ingeniosa historia de la odisea de Bridget Jones desde Mr. Right-here-right-now hasta Mr. Right ofrece un vistazo al funcionamiento interno de la mente femenina.

31. Identity Thief (2013) Cuando Sandy Patterson en Colorado es acusado de delitos que no ha cometido, debe localizar al ‘Sandy Patterson’ en Florida que lo ha hecho … en su nombre.

32. Forgetting Sarah Marshall (2008) Después de que su novia estrella de televisión, Sarah, le rompe el corazón, Peter no puede seguir adelante porque ella está de vacaciones en el mismo resort en Hawai.

33. A Quiet Place (2018) Aislada del resto del mundo, una familia unida vive con el temor constante de emitir cualquier sonido que atraiga a aterradoras criaturas alienígenas.

34. Jigsaw (2017) Una serie de asesinatos en la ciudad sorprende a los investigadores cuando toda la evidencia apunta a un asesino en serie que ha estado muerto durante años.

35. American Assassin (2017) Después de que el estudiante de posgrado Mitch Rapp sufre una pérdida trágica durante un ataque terrorista, su sed de venganza atrae el interés de la CIA.

36. Dragon – The Bruce Lee Story (1993) Esta película biográfica narra la corta vida del ícono de las artes marciales Bruce Lee, quien superó el racismo y la adversidad para triunfar como estrella de cine internacional.

37. Split (2016) Un hombre con múltiples identidades secuestra a tres adolescentes, que deben encontrar una manera de escapar antes de que su personalidad más nueva y peligrosa se haga cargo.

38. The Witch (2015) Creyendo que una bruja ha maldecido a su familia, los peregrinos que viven en el borde de un bosque primitivo de Nueva Inglaterra se vuelven cada vez más paranoicos.

39. Tower Heist (2011) Cuando un grupo de trabajadores de un lujoso condominio de Manhattan se da cuenta de que su jefe les ha estafado de sus pensiones, prometen cosechar su propia justicia.

40. The Wedding Date (2005) Ante la perspectiva de ver a su exnovio en la boda de su hermana, la soltera Kat contrata a un acompañante masculino para que la acompañe a la ceremonia.

41. What Dreams May Come (1998) El médico fallecido Chris Nielson se arriesga a la condenación eterna al dejar el cielo para salvar a su angustiada esposa después de que ella se suicida y termina en el infierno.

42. Inside Man (2006) Un detective compara su ingenio con un ladrón que siempre va un paso por delante de la policía, y cuando llega un negociador disparatado, las cosas se salen de control.

43. Evan Almighty (2006) Dios convoca al narcisista Evan para que construya un arca en preparación para una inundación. Mientras tanto, la familia de Evan interpreta su nuevo pasatiempo como una crisis de la mediana edad.

44. Dracula Untold (2014) Un guerrero y gobernante medieval debe convertirse en vampiro para repeler a los invasores otomanos de su país en esta historia de origen.

45. Police Academy – Special Edition (1984) La decisión de un alcalde de abrir la academia de policía a todos los solicitantes atrae a un enjambre de tristes sacos que no tienen por qué proteger y servir a nada.

46. Saturday Night Fever (1977) De día, Tony Manero, de 19 años, es empleado de una tienda de pintura, pero de noche es un semental vestido de blanco que reina una discoteca de Brooklyn en esta icónica película.

47. Legends of the Fall (1994) El clan Ludlow, el padre William y los hermanos Alfred, Tristan y Sam, se quiebra cuando Sam se va a luchar en la Primera Guerra Mundial en contra de los deseos de su padre.

48. Transformers (2007) Mientras los Autobots y los Decepticons luchan por el control de los recursos de la Tierra, el joven Sam Witwicky no se da cuenta de que es la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

49. Transformers – Age of Extinction (2014) En la cuarta película de acción de Transformers impulsada por CGI, Cade Yeager es un padre que intenta proteger a su hija, Tessa, de los peligros del mundo exterior.

50. 40 Days and 40 Nights (2002) Cuando su novia lo abandona, un joven semental renuncia a todo romance durante la Cuaresma, pero su abstinencia se pone a prueba después de conocer a una mujer hermosa y sexy.

51. Temporary Family (2014) Cuatro jóvenes residentes de Hong Kong, cada uno en su propio aprieto, caen en una trampa de especulación inmobiliaria y se ven obligados a vivir juntos en su nuevo piso.

52. The Trip 4 – The Family goes to Miami (2016) La familia Rubio deja su ciudad natal colombiana de Sasaima para unas vacaciones en Miami, donde causan sensación con su colorido encanto e ingenuidad.

53. Huang jin shi dai (2014) La historia de la escritora Xiao Hong cobra vida a través de los recuerdos de su gran historia de amor, influencia literaria y escape de China durante la Segunda Guerra Mundial.

54. Keeper of Darkness (2015) Un exorcista con una habilidad especial para domesticar espíritus vengativos se convierte en una sensación después de que el video de su trabajo se vuelve viral, atrayendo también atención no deseada.

55. Jack the Giant Slayer (2013) Después de que accidentalmente abre una puerta de entrada que permite que los gigantes entren al reino, el granjero Jack busca deshacer el daño y rescatar a una princesa secuestrada.

56. It Takes Two (1995) Las gemelas Olsen le dieron un nuevo y lindo giro al cuento clásico de Mark Twain ‘El príncipe y el mendigo’, interpretando a niñas idénticas de 9 años de orígenes muy diferentes: la huérfana Amanda y la rica Alyssa.

57. Tik Tok (2016) Un oficial de policía y un psicólogo se enteran de una amenaza siniestra en un partido de fútbol muy esperado y se unen con la esperanza de prevenir un desastre.

58. Dolphin Tale 2 (2014) Winter, el delfín, que sobrevivió a una trágica lesión al recibir una cola protésica, se une a un bebé delfín huérfano después de que muere su amado compañero de piscina.

59. The Accountant of Auschwitz (2018) Décadas después de la Segunda Guerra Mundial, un ex oficial de las SS es juzgado en su Alemania natal tras ser acusado de complicidad en el asesinato de judíos en Auschwitz.

60. Finding Mr. Right (2013) La amante de un magnate chino huye a Seattle para sacar a su bebé del centro de atención de los tabloides e inesperadamente se enamora de su conductor.

61. Finding Mr. Right 2 (2016) Dos personas se escriben cartas sentidas desde diferentes continentes. A medida que los sentimientos se intensifican, se preguntan dónde o si deberían conectarse.

62. The Feels (2018) Durante su fin de semana de despedida de soltera, la relación de una pareja de lesbianas se complica cuando una de las novias confiesa que nunca ha tenido un orgasmo.

63. Secret (2007) Encantada por una bonita pianista y la inquietante melodía que toca, un prodigio musical se enamora. Pero un secreto pronto amenaza con descarrilar su romance.

64. We, the Marines (2017) Narrado por el actor y ex marine Gene Hackman, este documental muestra la experiencia de convertirse en miembro de la Infantería de Marina de los EE. UU.

65. Dream Big – Engineering Our World (2017) Narrado por Jeff Bridges, este convincente documental examina algunos logros increíbles de la ingeniería de todo el mundo.

66. The Code (2011) Serie En esta serie documental de tres partes, el presentador Marcus du Sautoy examina el código matemático que subyace a toda la vida en la Tierra y el universo mismo.

67. You Carry Me (2015) Un productor, director y maquillador de telenovelas se enfrentan a una agitación familiar desgarradora, desde la rebelión adolescente y la infidelidad conyugal hasta el Alzheimer.

68. Road to Yesterday (2015) Su matrimonio fracasa, Victoria e Izu intentan reconectarse durante un viaje por carretera. Pero sacar a la luz secretos durante mucho tiempo reprimidos amenaza aún más discordia.

69. Our Shining Days (2017) En una batalla de bandas, una estudiante de percusión y sus espíritus afines musicales se propusieron demostrar los méritos del pueblo chino frente al canon occidental.

70. One Punch Man (2015) Serie El superhéroe más poderoso del mundo puede matar a cualquiera de un solo golpe. Pero nada puede desafiarlo, por lo que lucha contra el tedio y la depresión.

71. Magi – Adventure of Sinbad (2016) Los Magos que se convirtieron en Gran Rey de los Siete Mares comenzaron como un niño decidido a hacer del mundo un lugar mejor. Comienza con una mazmorra peligrosa.

72. Balto (1995) Balto, que es mitad lobo y mitad perro, soporta las burlas de los humanos que lo desaprueban mientras guía un precioso cargamento de medicinas a través del invierno de Alaska.

73. Mr. Peabody and Sherman (2014) Resucitado de la serie animada de la década de 1960 ‘Rocky and Bullwinkle’, el genio canino Mr. Peabody y el joven Sherman dan un vertiginoso viaje a través del tiempo.

74. Julius Jr. (2013) Serie La divertida obra de arte de Paul Frank cobra vida en este espectáculo que sigue al mono Julius Jr. y sus amigos mientras exploran el mundo y se ayudan mutuamente.

75. Stone Age (2017) Woody se propone convertirse en el mejor entrenador de animales de la Edad de Piedra con un poco de ayuda de su fiel dinosaurio mascota, Moga.

76. Flowering Heart (2016) Una estudiante corriente, que forma un club de consejos con sus amigos para ayudar a los demás, obtiene poderes especiales tras un encuentro misterioso.

77. Zombie Dumb (2018) Serie Mientras vive sola en una ciudad espeluznante, una joven se hace amiga de un variopinto grupo de niños zombis con personalidades diversas.

78. Tayo the Little Bus Movie – Mission Ace (2016) Después de perder su auto de carreras favorito, Duri se aventura a una tierra misteriosa y mágica llena de juguetes que han sido desechados.