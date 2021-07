La Fundación Gabo lanza el libro digital “Periodismo cultural en los tiempos de pandemia”

La Fundación Gabo lanzó esta semana el libro “Periodismo cultural en los tiempos de pandemia”, que recorre once crónicas escritas desde distintas partes del mundo por becarios de la Beca Gabriel García Márquez de periodismo cultural.

El texto explora y recorre historias que nos recuerdan el poder de la cultura, el corazón palpitante de la sociedad, que, como escribe Jonathan Levi en el prólogo: “unas veces late con ira, otras con pasión, y con frecuencia está a la merced del estado”.

Este libro, disponible para descargar en forma gratuita, contiene las crónicas de once periodistas culturales becarios de las siete ediciones de la Beca García Márquez de periodismo cultural, proyecto que cada año –desde 2013– reúne en Colombia a periodistas de todos los continentes para intercambiar experiencias, fortalecer sus capacidades en periodismo cultural, e investigar y publicar historias desde esta parte del mundo.

En 2020, año marcado por el virus, en los que los viajes internacionales y el contacto físico representan un riesgo de contagio, la Beca Gabo se transformó completamente y, en vez de dar a conocer por el mundo los reportajes de los becarios sobre Colombia, hizo una apuesta por invitarlos a escribir sobre sus mundos para Colombia.

De esta propuesta surgieron piezas concebidas y escritas en medio de las limitaciones propias de la pandemia. Los ex becarios debieron apostar por sus propios entornos y memorias, y sacar lo mejor de la reportería a través de plataformas digitales en vez de los encuentros presenciales y las experiencias tácticas a las cuales estaban tan acostumbrados.

Periodismo cultural en los tiempos de pandemia/ Cultural Journalism in the Time of Pandemic recoge las historias en español, inglés y algunas en portugués de Teresita Goyeneche (Colombia), Nathalie Iriarte (Bolivia), Eva Kopecká (Eslovaquia), Ana Pais (Uruguay), Mebrak Tareke (Eritrea), Ernesto Garratt Viñes (Chile), Cláudia Marques Santos (Portugal), Alejandra Rosa (Puerto Rico), Marisol Rodríguez (México), Arturo Aguilar (México) y Luiza Miguez (Brasil), quienes contaron con el escritor estadounidense Jonathan Levi y la escritora colombiana Marta Orrantia como maestros, y la crítica cultural estadounidense Soraya McDonald como maestra invitada.

El libro puede descargarse aquí.