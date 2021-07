Convierte su espalda peluda en arte

Mike Wolfe, no sólo acepta su espalda peluda, sino que también la utiliza como medio de expresión creativa. Él mismo crea sus extravagantes diseños, y su amigo Tyler Harding es el encargado del “mantenimiento” de las peludas obras. Hasta hace unos años, Mike, como tantos otros hombres, se avergonzaba por el excesivo vello de su espalda, y sólo quería deshacerse de él. De hecho, temía contárselo a su esposa en su primera cita, hace 16 años. «Me dijo: ‘Tengo que decirte algo'», recordó Jamie, la esposa de Mike. «Y yo, muerta de nervios, el corazón no paraba de latirme. Él se inclina y susurra: ‘Tengo la espalda peluda’ «. Pero cuando llegó a la sabia edad de 35 años, en el año 2008, Mike decidió que era su turno de brillar. Así que en lugar de ocultar el pelo de su espalda, instaló una especie de peluquería en su garaje, para utilizar todo ese pelo en forma creativa. Comenzó con un boceto, y consiguió que Tyler Harding, un viejo amigo de la universidad, tallara el diseño en el pelo de su espalda. Mike dice que tuvo que juntar mucho coraje para pedirle ayuda a Tyler, dada la delicada naturaleza de su petición. Pero finalmente lo hizo y Tyler accedió a hacerlo de inmediato. «Le dije: Tyler, necesito una bandera americana en la espalda», y él se rió y dijo: «Yo tengo esto'», recuerda Mike. Desde entonces nunca pararon de crear. Cada “cuadro” le toma a Mike cuatro meses en crecer, después de lo cual Tyler se pone manos a la obra para recortar un patrón reconocible. Luego fotografían su creación, y todos los cuadros van al álbum de su calendario anual: ‘CalendHAIR’, un proyecto benéfico que ayuda a un orfanato en Kenia. Cada mes Mike elige un tema diferente: ‘Happy New YHAIR’ para enero, ‘HAIRpid’ para febrero, ‘EastHAIR Bunny’ para abril y así sucesivamente. El 2016 ‘CalendHAIR’ tiene un precio de 20 dólares en EEUU, y 30 dólares en otros países. «Es repugnante», añadió Mike. «Pero a la vez es muy divertido. No se puede negar que es divertido». youtu.be/uA_vKwLSr4Q