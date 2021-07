Fue abofeteada por una gaviota en una montaña rusa a 120 kmh

Kiley Holman estaba celebrando el cumpleaños de su mejor amiga, cuando un invitado sorpresa la golpeó en la cara.

Holman, de 13 años, obtuvo más acción de la que esperaba cuando se subió al clásico paseo Sling Shot con su amiga Georgia, de 14 años, en el parque acuático Morey’s Piers & Beachfront Water Park de Nueva Jersey.

La montaña rusa se disparó en el aire a 120 kmh, y de pronto se encontró cara a cara con una gaviota a toda velocidad.

El video resultante, que se volvió viral la semana pasada, capturó el increíble momento en que el pájaro choca contra la cara desprevenida de Holman cuando era catapultada al cielo.

La cumpleañera parecía felizmente inconsciente cuando Holman se quita el pájaro de la cara y cuello, y arroja al animal a un lado para liberarlo.

«Sabía que no había vuelta atrás y simplemente me iba a golpear», dijo Kiley. “No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. Simplemente lo agarré y me lo saqué rápido de encima».

Mientras tanto, la madre de la otra adolescente, dijo que no se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que terminó el viaje: «Vi las alas caer del vehículo, pero al principio pensé que eran tickets», dijo Arena Reed.

La gaviota parece salir ilesa y aleteando, dejando solo unas pocas plumas y una adolescente descontenta, que tampoco sufrió heridas.

Holman dijo a los medios locales que no tiene planes de volver a montar en el Sling Shot.