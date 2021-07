1. V for Vendetta (2005) Un luchador por la libertad enmascarado conocido como ‘V’ toma las armas contra un gobierno totalitario y encuentra un aliado poco probable en una mujer joven.

2. Catch and Release (2006) Una joven que reconstruye su vida después de la muerte de su prometido descubre secretos ocultos que la hacen sentir como si estuviera de luto por un extraño.

3. How to Lose a Guy in 10 Days (2003) Un jugador apuesta a sus compañeros de trabajo a que puede enamorar a una mujer en tan solo 10 días. Pero apuesta por la chica equivocada: una escritora con su propia agenda.

4. The Forger (2014) Para salir de la cárcel y ver a su hijo enfermo, un convicto acepta pintar una pintura falsa y cambiarla por la original.

5. Jack Ryan – Shadow Recruit (2014) Mientras trabaja encubierto en Wall Street, el analista de la CIA Jack Ryan descubre un complot terrorista para derrumbar la economía estadounidense.

6. Sleepy Hollow (1999) El detective de Nueva York Ichabod Crane es enviado a Sleepy Hollow para investigar una serie de muertes misteriosas en las que las víctimas son decapitadas.

7. Big Fish (2003) Un reportero intenta aprender más sobre su padre moribundo al encontrar la verdad detrás de toda una vida de sus cuentos y leyendas de proporciones épicas.

8. Men in Black (1997) Un policía astuto se alista para trabajar con un agente del gobierno veterano en un equipo que monitorea a los extraterrestres que viven en la Tierra, sin que el público lo sepa.

9. Rampant (2018) Cuando el príncipe Lee Cheong regresa a Joseon después de la muerte de su hermano, encuentra el reino plagado de criaturas mortales, pero no son la única amenaza.

10. Orphan Black (2013) Serie Cuando Sarah es testigo del suicidio de una mujer que se parece a ella, asume la identidad de la fallecida, su novio y su cuenta bancaria.

11. Police Academy 2 – Their First Assignment (1985) El oficial Carey Mahoney y sus compañeros finalmente se graduaron de la Academia de Policía y están a punto de salir a la calle en su primera asignación.

12. Pan (2015) Como una especie de precuela de la historia de Peter Pan, esta fantasía relata cómo Peter conoció por primera vez e inicialmente se hizo amigo del Capitán Garfio y luchó junto a él.

13. Road Trip (2000) Un estudiante universitario engaña a su novia y lo graba en video. Cuando sus amigos le envían accidentalmente la cinta por correo, se ponen en camino para interceptarla.

14. Once Upon a Time in Mexico (2003) En el capítulo final de la trilogía de forajidos, la CIA recluta al vigilante itinerante El Mariachi para acabar con un general corrupto aliado con un poderoso narcotraficante.

15. Mean Girls 2 (2011) El padre de un paria de la escuela secundaria ofrece pagarle a otro estudiante el camino a la universidad si se hace amigo de su hija marginada.

16. Rango (2011) Johnny Depp presta su voz al personaje principal, una mascota familiar aventurera que sale de casa para aprender más sobre sí mismo en este cómico cuento animado.

17. Eurotrip (2004) Cuando Scott se entera de que su compañera cibernética de Berlín es una hermosa joven, él y sus amigos se embarcan en un viaje por Europa.

18. Save the Last Dance (2001) Después de mudarse a un vecindario mayoritariamente negro, una aspirante a bailarina se embarca en un romance interracial con un compañero de clase que comparte su amor por la danza.

19. Forever Chape (2018) A raíz del accidente aéreo que cobró la vida de 71 personas, el club de fútbol brasileño Chapecoense busca reconstruir el equipo que hizo historia.

20. El cumple de la abuela (2015) En una celebración de cumpleaños llena de drama para la abuela, cuatro hermanos y su padre se adentran en un pantano de revelaciones, infidelidades, secretos y mentiras.

21. Basic Instinct (1992) Det. Curran persigue un caso que involucra a Catherine, una escritora y tentadora sospechosa de un asesinato que recuerda a un crimen detallado en su libro.

22. Collateral (2004) El taxista Max recoge a un hombre que le ofrece $ 600 para que lo lleve. Pero la promesa de dinero fácil se agria cuando Max se da cuenta de que su pasajero es un asesino.

23. Failure to Launch (2006) En un intento desesperado por sacar a su hijo treintañero del nido, sus frustrados padres contratan a una hermosa ‘consultora de relaciones’.

24. The Guest (2014) Un extraño que dice ser el amigo cercano de un soldado recientemente fallecido invita a la aceptación, y la duda, de la familia del muerto.

25. In the Heart of the Sea (2015) Relato del hundimiento de un barco ballenero de Nueva Inglaterra por una ballena gigante en 1820, una experiencia que luego inspiró la gran novela Moby-Dick.

26. Christ, the Lord (2016) Mientras Jesús, de siete años, descubre la verdad sobre quién es, él y su familia son perseguidos por un centurión romano en conflicto enviado por el hijo del rey Herodes.

27. Hinterland (2013) Serie Abandonando Londres por los paisajes rústicos de Gales, un detective de policía con alma atribulada se encuentra en un lugar con secretos tan oscuros como los suyos.

28. Holding the Man (2015) En la década de 1970 en Australia, dos adolescentes se enamoran y superan los obstáculos en su relación de 15 años, hasta que se presenta una nueva crisis.

29. Casino Tycoon (1992) Cuando las tropas japonesas invaden Hong Kong, el joven Benny Ho huye a Macao y asciende a la cima del negocio de los casinos de la ciudad con coraje, diligencia e ingenio.

30. Little Dragon Maiden (1983) Buscando mejorar sus habilidades de combate, un joven se enamora de una mujer con poderes místicos, pero su pasado se interpone en el camino de su unión.

31. Mad World (2016) Un corredor de bolsa que lucha contra el trastorno bipolar se va a vivir con su padre separado en un piso estrecho, donde los viejos resentimientos brotan a la superficie.

32. Justice, My Foot! (1992) El hábil abogado Sung teme haber sido maldecido con mal karma y considera abandonar su práctica, hasta que una viuda acusada de asesinato se le acerca.

33. Doubles Cause Troubles (1989) Cuando el inquilino de su apartamento muere en circunstancias sospechosas, dos primas se ven obligados a navegar por ambos lados de la ley.

34. Hero (1997) Un pugilista de Shantung lucha por ascender a la cima de la escalera de la tríada de Shanghai, donde sus talentos estelares en artes marciales pueden brillar.

35. Are We Done Yet? (2018) Cuando las autoridades arrestan a su hijo pequeño, un taxista debe convencer a los tribunales y a los medios rabiosos de que él no es el criminal que buscan.

36. Initial D – Special Edition (2005) De día, un joven de 18 años entrega tofu con su padre, un piloto de carreras jubilado; pero por la noche, es el turno del adolescente de tomar el volante.

37. Ten Years (2015) Cinco cortos revelan un Hong Kong ficticio en 2025, que representa una ciudad distópica donde los residentes y activistas enfrentan represiones bajo un gobierno de mano de hierro.

38. Love In A Puff (2010) Cuando el gobierno de Hong Kong promulga la prohibición de fumar cigarrillos en interiores, la nueva ley expulsa a los fumadores empedernidos al exterior, lo que facilita una reunión entre Cherie, una vendedora de maquillaje, y Jimmy, un ejecutivo de publicidad.

39. Queen of No Marriage (2009) Serie Las chispas comienzan a volar cuando una exitosa mujer soltera de 33 años y un romántico de 25 años con pocas perspectivas navegan por el amor y las diferencias.

40. Weeds on Fire (2016) En la década de 1980 en Hong Kong, el director de una escuela forma un equipo de béisbol con un equipo ecléctico de estudiantes locales que pronto se abren camino a la cima de la liga.

41. Aussie Gold Hunters (2016) Serie Tres equipos de cazadores de oro luchan contra todo tipo de desafíos mientras persiguen sus sueños en el interior de Australia.

42. Grand Designs (2014) Serie El presentador Kevin McCloud presenta a personas que llevan las casas autoconstruidas a un nuevo nivel, siguiendo cada paso de sus ambiciosos planes de principio a fin.

43. Everyday Miracles (2014) Serie El científico de materiales Mark Miodownik nos lleva al mundo de los objetos cotidianos que hacen nuestra vida más cómoda que la de nuestros antepasados.

44. Roll Red Roll (2018) Este convincente documental sigue el caso de violación de 2012 en Steubenville, Ohio, y pone en primer plano las redes sociales y la cultura del fútbol de la escuela secundaria.

45. Bleach (2004) Serie Después de que el adolescente Ichigo Kurosaki adquiere superpoderes de la segadora de almas herida Rukia Kuchiki, los dos unen fuerzas para reunir a las almas perdidas.

46. Nurses Who Kill (2016) Serie Los mejores expertos médicos, criminales y psicológicos analizan los motivos y métodos de las enfermeras que utilizan sus puestos para matar en lugar de curar.

47. The Truth About Alcohol (2016) El médico de la sala de emergencias Javid Abdelmoneim se esfuerza por conocer la verdad sobre el alcohol, tanto sus beneficios como sus riesgos, mediante la exploración de la ciencia de la bebida.

48. The Investigator – A British Crime Story (2016) Serie Este programa arroja nueva luz sobre el caso de Carole Packman, cuyo esposo fue condenado por su asesinato, a pesar de que su cuerpo nunca fue encontrado.

49. Love and Marriage (2014) Serie Mientras se desarrollan las vidas amorosas y los matrimonios de quienes la rodean, una famosa presentadora de noticias toma la controvertida decisión de convertirse en madre soltera.

50. Penn and Teller (2015) Serie El dúo mágico de fama mundial aporta su singular estilo de humor a un espectáculo de competición en el que ilusionistas en ciernes compiten por un gran premio.

51. Operation Ouch! (2012) Serie Drs. Chris y Xand van Tulleken adoptan un enfoque entretenido para educar a los niños sobre la medicina y la biología a través de experimentos y visitas al hospital.

52. Facing the Giants (2006) Un entrenador de fútbol de la escuela secundaria se enfrenta a un equipo perdedor y la posibilidad de ser despedido, pero se eleva por encima de todo para crear un espíritu ganador en el campo.

53. Infernal Affairs 2 (2003) Cuando un policía se entera de que un recluta recientemente expulsado de la academia es hermano de un jefe del crimen organizado, lo contrata para que sea encubierto.

54. Infernal Affairs 3 (2003) El ex miembro de la Tríada Ming se propone descubrir los topos de la Tríada restantes dentro de la fuerza policial, pero su estilo inconformista resulta problemático.

55. Nuestra Lucha Libre (2018) Serie Esta serie documental levanta la máscara sobre la lucha libre mexicana, examinando el impacto cultural del deporte y sus estrellas.

56. Courageous (2011) A pesar de mostrar valentía en el trabajo, un grupo de agentes de la ley se ve deshecho cuando la tragedia golpea en casa en este drama social.

57. Genius of the Ancient World (2015) Serie La historiadora Bettany Hughes viaja a India, Grecia y China para explorar la vida y la época de Buda, Sócrates y Confucio.

58. Empire of the Tsars (2016) Serie La historiadora Lucy Worsley narra los triunfos, los excesos y la violenta caída de la dinastía imperial Romanov, que gobernó Rusia durante tres siglos.

59. The Beginning and End of the Universe (2016) Serie El físico Jim Al-Khalili explora la ciencia detrás de los orígenes de nuestro universo y nuevos conocimientos que apuntan a las sorprendentes formas en que podría terminar.

60. Los tiempos de Pablo Escobar (2012) Serie Con imágenes nunca antes vistas, testimonios personales y más, esta es la historia de uno de los traficantes de drogas más notorios de todos los tiempos.

61. Chinese Odyssey (Part I) (1995) Cuando la Diosa de la Felicidad arroja al Monje de la Longevidad y a sus discípulos del cielo (porque el Rey Mono intentó alcanzar la inmortalidad), el Rey Mono se reencarna como el Joker. Ahora pasa su tiempo persiguiendo a dos mujeres celosas.

62. Chinese Odyssey (Part II) (1995) Después de usar la Caja de Pandora, Joker se encuentra atrapado varios siglos en el pasado, donde se encuentra con su antiguo maestro y una serie de villanos.

63. Wheel of Fortune (2019) Serie Pat Sajak y Vanna White presentan uno de los programas de juegos más populares y de larga duración, donde los jugadores hacen girar una rueda para ganar premios y resolver frases misteriosas.

64. Marching Orders (2018) Serie Los miembros de una banda de marcha universitaria de primer nivel luchan por mantener sus lugares, memorizar rutinas, atender su vida social y acabar con la competencia.

65. Chica Vampiro (2013) Serie A los 17 años, Daisy se convierte en vampiro como sus padres, pero su corazón sigue siendo muy humano y anhela estar con su vecino mortal y primer amor, Max.

66. Regal Academy (2017) Serie Rose se encuentra inscrita inesperadamente en Regal Academy, donde una generación envejecida de leyendas de cuentos de hadas busca transmitir su ingenio y sabiduría.