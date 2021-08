11. Charlize Theron en El escándalo

Muchos años después Charlize Theron interpretó a la periodista Megyn Kelly en la película ‘El escándalo’ (2020). Esta vez la transformación no fue en su cuerpo, sino en su rostro: utilizaron maquillaje y prótesis para lograr un parecido increíble a la periodista. Charlize fue nominada a mejor actriz nuevamente, aunque no ganó. No obstante, el filme sí obtuvo el Oscar a mejor maquillaje.