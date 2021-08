Alertan por un “cuerpo en el río”, y sólo era un nadador relajándose

Las autoridades de Oklahoma recibieron un llamado informando un «cuerpo en el río», pero cuando llegaron al supuesto cadáver, descubrieron que el nadador estaba sumamente vivo y simplemente relajándose en las aguas poco profundas.

El Departamento de Bomberos de Tulsa publicó en Twitter que respondieron un llamado para informar «un cuerpo en el río», junto con el Departamento de Policía de Tulsa, y el servicio médico de emergencia.

«Lanzamos un bote y descubrimos que el hombre estaba descansando en el agua», decía el tuit.

Un video incluido en la publicación muestra al hombre reposando cuando los bomberos lo alcanzan y comienzan a buscar señales de vida.

«El río está bajo, pero todavía es potencialmente peligroso en algunas áreas. ¡Por favor, manténgase a salvo y encuentren formas alternativas de mantenerse frescos!» decía la publicación.

TFD, @TulsaPolice & @EMSAOK responded to reports of “a body in the river.” We launched a boat and discovered that the man was just laying in the water. The river is low, but still potentially dangerous in areas. Please stay safe and find alternate ways to stay cool! #imokay pic.twitter.com/7B4SBzlLG5

— Tulsa Fire Dept. (@TulsaFire) August 18, 2021