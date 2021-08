Las manzanas más extrañas del mundo

¿Sabías que hay más de siete mil variedades de manzanas, de las que muchos de nosotros ni siquiera hemos oído hablar? Es decir, hasta ahora, gracias al fotógrafo neoyorquino William Mullan, que lanzó un fascinante libro titulado Odd Apples.

Rubaiyat, Sheep’s Nose, Api Etoile o Knobbed Russet: estos son solo algunos de los nombres de diferentes variedades de manzanas que aún no has probado. Sin embargo, no son solo los nombres los que pueden llamar la atención; la forma y el color de estos tipos también están fuera de este mundo.

Presentado en magníficas imágenes de naturaleza muerta sobre un fondo minimalista pero colorido, el encanto individual de cada manzana es capturado en los interesantes retratos de Mullan.

Al parecer, la fascinación del artista por estas frutas comenzó durante la infancia, cuando descubrió la variedad de manzana Egremont-Russet. Pero no fue hasta años después, durante un viaje a un mercado de agricultores en Nueva York, que Mullan decidió explorar el tema artísticamente. Allí mordió una Perla Rosada por primera vez, y el sabor le dio tal experiencia que a partir de entonces comenzó a fotografiar manzanas sin parar.

Los retratos de Mullan ponen el foco en la manzana, profundizando en la singularidad de cada una. En el apéndice del libro, se dedica a cada variedad, describiendo no solo sus orígenes, sino también brindando descripciones detalladas del sabor de la fruta.