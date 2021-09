1. Used Goods (2018) Para evadir a los codiciosos delincuentes farmacéuticos, un científico se disfraza de vendedor que lucha por proteger su innovadora investigación sobre el cáncer.

2. The Bridge (2017) Un príncipe yoruba y una joven de una prominente familia igbo enfrentan prejuicios tribales y presión de los padres cuando se casan en secreto.

3. October 1 (2014) En el contexto de la inminente independencia de Nigeria de Gran Bretaña, el detective Danladi Waziri se apresura a capturar a un asesino que aterroriza a las mujeres locales.

4. Mokalik (Mechanic) (2019) La vida de un niño cambia cuando lo envían a trabajar en un taller mecánico lejos de su casa en los suburbios hasta que una oportunidad lo obliga a tomar una decisión difícil.

5. The Drowning (2017) El testimonio del psicólogo infantil Tom Seymour ayudó a condenar a un niño por asesinato. Años más tarde, sus caminos se cruzan nuevamente, suscitando preguntas incómodas.

6. We Need to Talk (2016) El nuevo amor de una mujer feliz va muy bien, pero necesita una cosa: los papeles de divorcio de su ex deprimido. Para conseguirlos, varios trucos pueden ser necesarios.

7. OFF COURSE (2015) Hartos de la inutilidad de sus títulos y dejados por un comercial de televisión, dos españoles se dirigen a Berlín para trabajar, pero no lo encuentran como lo anuncian.

8. A Noble Intention (2015) En 1888 Amsterdam, un obstinado fabricante de violines se ve inmerso en el peligro y la tragedia después de desafiar a los empresarios que amenazan a su comunidad.

9. Dukhtar (2014) Una joven madre se embarca en una búsqueda desesperada de libertad cuando secuestra a su hija de 10 años para salvarla de un matrimonio tribal.

10. Bon Bini Holland (2015) En la isla de Curazao, un estafador amable enfurece a los gánsteres y huye a Holanda, donde su conciencia se debate entre una mujer y un nuevo plan.

11. The Image Book (2018) El cineasta Jean-Luc Godard mezcla película, texto, arte y sonido en un collage de flujo de conciencia: una meditación sobre el poder y el fracaso de las imágenes.

12. Godzilla (2014) Godzilla se eleva del mar una vez más en esta nueva versión de la saga de monstruos japonesa original, que se desató por primera vez en el mundo en 1954.

13. The Equalizer (2014) El agente de inteligencia retirado Robert McCall regresa a regañadientes a la acción para proteger a una joven prostituta de los brutales miembros de la mafia rusa.

14. Curse of Chucky (2013) ¡Él está de vuelta! De los cineastas que le trajeron a Chucky llega el aterrador regreso del muñeco diminuto poseído por el espíritu de un notorio asesino en serie. Cuando un paquete misterioso llega a la casa de Nica, ella no le da mucha importancia.

15. Climax (2018) En un edificio remoto, las juergas sensuales descienden al caos infernal mientras los bailarines que ensayan para la gira se dan cuenta de que su sangría tiene algo extraño…

16. Case 39 (2009) Una trabajadora social ingenua trae a una niña de 10 años a su casa para rescatarla de sus padres abusivos, solo para descubrir que ella no es lo que parece.

17. Boyz n the Hood (1991) Un estudiante de secundaria del centro sur de Los Ángeles lucha por complacer a su padre y mantenerse recto en una comunidad contaminada por las drogas, la violencia y el racismo.

18. The Arrival (1996) Despedido después de decirle a su jefe que ha encontrado pruebas de vida inteligente en el espacio exterior, el intrépido astrónomo Zane Zaminsky se propone encontrar más pruebas.

19. American Beauty (1999) Mientras lucha por soportar a su esposa herida, un trabajo insatisfactorio y un adolescente hosco, un hombre se obsesiona con una de las amigas de su hija.

20. The CEO (2016) Un grupo de ejecutivos se dirige a un retiro de telecomunicaciones para elegir al nuevo CEO de la empresa hasta que se encuentran en un concurso para ganar y mantenerse con vida.

21. Phone Swap (2012) Una diseñadora de moda y un hombre de negocios arrogante intentan ayudarse mutuamente a regañadientes después de intercambiar teléfonos accidentalmente en el aeropuerto.

22. The Italian Job (2003) Un ladrón inteligente es el cerebro de un gran atraco en medio de las vías fluviales de Venecia, Italia, pero una traición de uno de sus propios hechizos de desastre.

23. XXY (2007) Una joven intersexual que ha vivido como una niña comienza a explorar su orientación sexual en su adolescencia, encontrando tanto la hostilidad como la compasión.

24. The Tuxedo (2002) Después de que un espía del gobierno es hospitalizado, el taxista de la ciudad de Nueva York, Jimmy, asume de mala gana el papel de espía, con la ayuda de un esmoquin computarizado.

25. Think Like a Man (2012) Armadas con el consejo de un libro superventas, cuatro mujeres se propusieron resolver sus problemas de relación, hasta que los hombres en sus vidas se vuelvan sabios.

26. Stomp the Yard (2007) Aterrizando en la cárcel después de su participación en un tiroteo, el talentoso bailarín callejero DJ acepta inscribirse en una universidad para negros en Atlanta para evitar la prisión de menores.

27. Shoplifters (2018) Pobres pero unidos, los Shibata roban para sobrevivir. Rescatar a una niña de su familia los pone en un rumbo de colisión con el resto de la sociedad.

28. She’s Out of My League (2010) Cuando el chico promedio Kirk comienza a salir con la guapísima Molly, sus amigos no lo ven duradero, por lo que Kirk hace todo lo posible para evitar perder a Molly.

29. The Polar Express (2004) En esta historia afectuosa, la fe de un niño en el espíritu navideño se reaviva después de que se dirige en tren al Polo Norte en Nochebuena.

30. La Historia Oficial (1985) A medida que la junta militar que gobierna Argentina fracasa, una profesora de historia comienza a sospechar que sus peores temores sobre su país y su esposo son ciertos.

31. Mean Girls (2004) Cady se une a la camarilla más poderosa de su nueva escuela secundaria, pero hay mucho que pagar cuando el ex novio del líder de la camarilla se interesa por ella.

32. Clandestine Childhood (2012) Después de regresar a Argentina después de su exilio, un niño de 12 años y su familia adoptan identidades falsas mientras los padres continúan con su trabajo político.

33. The German Doctor (2013) Cuando una familia joven abre un albergue junto a un lago en la Patagonia, no tienen idea de que su primer huésped será un criminal de guerra nazi.

34. Mini Force New Heroes Rise (2018) Miniforce, un grupo de trabajo especial de guardabosques de élite, se enfrenta al Ejército Lizard para salvar la Tierra antes de que sea demasiado tarde, en esta precuela de la serie de televisión.

35. Kicking and Screaming (1995) Después de graduarse, cuatro compañeros de cuarto de la universidad, petrificados por la perspectiva de enfrentarse a la «vida real», entran a regañadientes a la edad adulta en esta comedia coral.

36. A Case of You (2013) Una humilde escritora, enamorada en secreto de un simpático barista de café, se propone convertirse en el hombre que desea, al estudiar su perfil de Facebook.

37. The Dawn Wall (2017) Las cámaras siguen a Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson mientras se enfrenta al asombroso desafío de escalar libremente la formación rocosa más formidable de Yosemite.

38. Top Chef (2006) Serie La serie ganadora de un Emmy documenta las rabietas y las amistades que estallan en la cocina cuando un grupo de «cheftestants» agresivos cocinan con todo su corazón en una acalorada competencia para ser coronado como el mejor chef.

39. Inside The Freemasons (2017) Serie Explora la historia y el futuro de los masones, una orden fraternal impregnada de secreto y tradición.

40. How to Live Mortgage Free with Sarah Beeny (2018) Serie La experta en bienes raíces y presentadora de televisión Sarah Beeny se reúne con propietarios inteligentes que comparten sus coloridas historias sobre cómo vivir sin hipotecas.

41. Cabins in the Wild (2017) Serie El ingeniero Strawbridge y el artesano Hardie recorren ocho cabañas únicas construidas para un hotel emergente en Gales y construyen el número 9 por su cuenta.

42. Three Wives One Husband (2018) Serie Un equipo de filmación captura un año de la vida de las familias polígamas modernas en Rockland Ranch, una comunidad de mormones fundamentalistas en el desierto de Utah.

43. Saint Seiya – The Hades Chapter (2002) Serie A raíz de la batalla de los santos con Poseidón, Hades, el dios del inframundo, se levanta de nuevo con planes para matar a Atenea y gobernar el mundo.