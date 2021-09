1. Sweet Lips Are For Kissing! – Philipp Stahr

2. Missed – Lea Scaddan

3. Cotton Eyed Joe – Rick Elieson

4. Yes, I Did It – Dikky Oesin

5. How Do You Get That Damn Window Open? – Nicolas de Vaulx

6. Are You Talking To Me?, Big Smile, Fluff, Lol – Edwin Smiths

7. Foot Jam – Brook Burling

8. Attitude!! -Aditya Kshirsagar

9. Did I Say You Could Take My Picture? – Patrick Dirlam

10. Draw me like one of your French bears – Wenona Suydam

11. I guess summer’s over – John Spiers

12. The Photo-Bombing Wave – Cheryl Strahl

13. The Butt Dunk, The Face Plant, The Shake Off, The Final Scratch – Vicki Jauron

14. ROFL – Giovanni Querzani

15. Quarantine Life – Kevin Biskaborn

16. Peekaboo – Charlie page

17. Smoked Deer for Dinner – Siddhant Agrawal

18. Dancing Away to Glory – Sarosh Lodhi

19. I got you! – Kranitz Roland

20. Peek-a-boo – Pal Marchhart

21. Welcome to Nature! – Mattias Hammar

22. Mister Giggles – Martina Novotna

23. Opera warm-ups – Lea Scaddan

24. Just Checking – Larry Petterborg

25. I Guess Summer’s Over – John Speirs

26. The Comedy wildlife – Gurumoorthy

27. Let’s Dance – Andy Parkinson

28. Monkey riding a giraffe – Dirk-Jan Steehouwer

29. Shaking Off 2020 – Dawn Wilson

30. Majestic and Graceful Bald Eagle – David Eppley

31. See who jumps high – Chu Han Lin

32. Shhhh! I’m so hungover it hurts – Anita Ross

33. Monday Morning Mood – Andrew Mayes

34. Chinese whispers – Jan Piecha

35. We’re Too Sexy for This Beach – Joshua Galicki

36. The Baboon Who Feels like a Tenor – Clemence Guinard

37. Time for School – Chee Kee Teo

38. Don’t Worry Be Happy – Axel Bocker

39. Before And After Coffee – Nat Tan

40. Directing Penguin – Carol Taylor

41. Ninja Prairie Dog – Arthur-Trevino

42. Leaning Post – Andy Parkinson