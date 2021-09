El concurso Bird Photographer of the Year dio a conocer los ganadores de la edición 2021. La competencia recibió más de 22.000 imágenes presentadas por fotógrafos de todo el mundo, compitiendo por el gran premio.

La competencia cubrió ocho categorías principales en la competencia para adultos, además de un Premio a la Conservación y un Premio al Portfolio. También hubo una sección de Fotógrafo de aves jóvenes del año, dividida en tres grupos de edad. El gran premio fue otorgado a Alejandro Prieto por su imagen de un gran correcaminos en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

El concurso Bird Photographer of the Year tiene como objetivo la conservación, y este año la organización donó más de USD 11.000 dólares a su socio benéfico Birds on the Brink, una fundación que ayuda a apoyar proyectos de conservación de aves en todo el mundo.

A continuación, las imágenes premiadas:

1. Aves en el Medio Ambiente, Ganador de Oro y Fotógrafo de Aves del Año – Bloqueado, de Alejandro Prieto, México La imagen cuenta una historia importante de la fragmentación del hábitat y cómo estructuras como el muro fronterizo pueden evitar que la vida silvestre migre y se traslade a otras áreas. La pared domina la imagen, con el correcaminos aparentemente impotente y pequeño en el marco.

La frontera de 2.000 millas entre Estados Unidos y México cruza algunas de las regiones con mayor diversidad biológica del continente. 2. Aves en el Medio Ambiente, Ganador de Plata – Claiming the Forest Floor, de Joshua Galicki, EE. UU. Un Seiurus aurocapilla macho cantando encima de un tronco caído. El ave está reclamando un territorio de reproducción poco después de llegar de una larga migración al noreste de los EE. UU. Desde zonas de invernada en América Central. 3. Mejor Retrato, Ganador de Bronce – Night Hunter, de Jonas Classon Preparado para el ataque, este Gran Búho Gris fija su mirada penetrante en un pequeño topo. 4. Mejor Retrato, Ganador de Plata – Sing Heartily, de Maofeng Shen, China Junio marca el inicio de la temporada de reproducción de las grullas demoiselle en las vastas praderas de Keshiketeng en Mongolia Interior. 5. Mejor Retrato, Ganador de Oro – Retrato submarino, de Felipe Foncueva, España Esta imagen de un pelícano pardo fue tomada frente a la costa del Pacífico de Costa Rica, cerca de la desembocadura del río Tárcoles. 6. Imágenes Creativas, Ganador de Plata – Funnel, de Kathryn Cooper, Reino Unido Entre noviembre y marzo, decenas de miles de estorninos comunes migran a la reserva natural Potteric Carr de Yorkshire Wildlife Trust. 7. Imágenes Creativas, Ganador de Oro – Espadines y pan, de Ruediger Schulz, Alemania El autor recortó un primer plano de un martín pescador, luego buscó una lata de pescado fotogénica, y usó el pan como una base para el pájaro. 8. Blanco y Negro, Ganador de Bronce – Sur les Roches Bretonnes, de Nathalie Chanteau Un cormorán moñudo descansa en la costa de Bretaña. 9. Blanco y Negro, Ganador de Plata – Feather Light, de James Rogerson, Reino Unido Un alcatraz norteño acicalándose. 10. Blanco y Negro, Ganador de Oro – Pingüino barbiquejo, de Renato Granieri, Reino Unido Un solitario pingüino barbiquejo encima de un iceberg gigante. 11. Comportamiento de las Aves, Ganador de Plata – El rostro de la muerte, de Massimiliano Apollo, Italia En el norte de Italia, a fines del verano, antes de migrar al sur, las garzas reales intentan alimentarse tanto como sea posible y aprovechar la abundancia de presas presentes en los campos de arroz. 12. Comportamiento de las Aves, Ganador de Oro – Floral Bathtub, de Mousam Ray, India Una hembra de sunbird carmesí se baña en un pétalo de flor de plátano en Bengala Occidental. 13. Aves Urbanas, Ganador de Bronce – The Guardians, de Paolo Crocetta Una de las especies más comunes que viven en la ciudad de Padua, Italia, son las palomas salvajes. En esta imagen, fueron retratadas como si fueran dos guardias posando frente a la puerta de un castillo. 14. Aves Urbanas, Ganador de Plata – Lockdown, de William Steel, Sudáfrica Un Karoo Prinia en busca de insectos en una puerta de seguridad en Sudáfrica. 15. Aves Urbanas, Ganador de Oro – Dipper On Shopping Trolley, de Terry Whittaker, Reino Unido Un cazo de garganta blanca anida bajo un antiguo puente de carretera en Greater Manchester. 16. Pájaros en Vuelo, Ganador de Bronce – First Come, First Served, de Hannes Lochner Esta imagen captura el momento en que dos cálaos de pico amarillo del sur persiguen al mismo insecto en una competición aérea. 17. Pájaros en Vuelo, Ganador de Plata – The Art of Motion, de Nicolas Reusens, España Un colibrí se alimenta de una flor. 18. Pájaros en Vuelo, Ganador de Oro – Thirsty, de Tzahi Finkelstein, Israel Los vencejos comunes viven sus vidas en el aire, y es un desafío capturarlos en vuelo. Con una dieta de insectos voladores, necesitan beber de vez en cuando, e incluso lo hacen mientras vuelan. 19. Atención al Detalle, Ganador de Plata – Growing Up, de Raymond Hennessy, EE. UU. Los grandes buceadores del norte (conocidos como somormujos en América del Norte) y sus polluelos se lanzan al agua poco después de que nacen. La diferencia de tamaño entre adulto y joven es evidente en esta imagen y muestra cuánto crecimiento le queda a este pequeño pollito. 20. Atención al Detalle, Ganador de Oro – Desapareciendo, de Rafael Armada, España Un pingüino se refleja en el agua. 21. Premio al Portfolio, Ganador – Puffins, Wing Stretch, de Kevin Morgans, Reino Unido Los hermosos tonos dorados de la puesta de sol iluminan el estiramiento de este Frailecillo atlántico. 22. Premio al Portfolio, Ganador – Puffins, Lost in Thought, de Kevin Morgans, Reino Unido ¿Qué mira el frailecillo? ¿Qué está pensando? ¿Qué hay más allá del horizonte? 23. Premio a la Conservación, Ganador de Oro – Hargila Army, Beautiful Scavengers, de Carla Rhodes, EE. UU. Elevándose a 1,5 metros de altura y con una envergadura de 2,5 metros, las marabú argalason las especies de cigüeña más amenazadas del planeta. Estas aves fueron fotografiadas en Assam, en el noreste de la India, donde viven en un vertedero. 24. Premio a la Conservación, Ganador de Oro – Hargila Army, Beautiful Scavengers, Carla Rhodes, EE. UU. Trabajadores clasificando basura en el vertedero de Boragaon en Guwahati, en el noreste de la India, donde viven las cigüeñas marabú argala. 25. Categoría menos de 8 años, Ganador de Oro – I See You, de Deeksha Sambath Los búhos campestres son visitantes habituales de los pastizales alrededor de la ciudad Chennai, en la India. 26. Categoría 9-13 años, Ganador de Oro – In the Woodland, de Andrés L Domínguez Blanco, España Este trepador azul euroasiático utiliza habitualmente el tronco de un roble portugués como ruta para bajar a beber. 27. Categoría 14-17 años, Ganador de Oro y Fotógrafo de Aves Jóvenes del Año – Black Grouse Lekking at Sunrise, de Levi Fitze, Suiza Un urogallo negro posa solitario al amanecer.