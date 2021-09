Fanático de la película “Cars” obtiene récord mundial Guinness

Un fan mexicano de la película Cars de Disney-Pixar consiguió un récord mundial Guinness al recolectar 1.200 juguetes de la película.

Jorge Arias, de la Ciudad de México, dijo que su colección de artículos relacionados con la película animada de 2006 comenzó cuando su hija le pidió que comprara juguetes de algunos de los personajes para poder jugar con un vecino.

Arias dijo que estaba impresionado con la calidad de los juguetes y sus colores vibrantes, por lo que siguió comprándolos.

«Seguí comprándolos sin saber cuántos tenía realmente, y desde entonces no he dejado de coleccionarlos», le dijo a Guinness.

Arias acumuló 1200 artículos en sus 15 años de coleccionismo, lo suficiente para ganar el récord mundial Guinness.

El hombre dijo que todos sus artículos están catalogados, y guardados en vitrinas de vidrio, y que regularmente ofrece recorridos por su colección a otros fanáticos de Cars, especialmente a los niños.

Entre los visitantes de la colección de Arias se encuentran el director de Cars, Brian Fee, y la coproductora Andrea Warren, quienes le obsequiaron un dibujo de Lightning McQueen y una invitación al estreno de Cars 3.

«Estoy muy feliz y orgulloso, nunca en mi vida se me pasó por la cabeza que me otorgarían un título de Guinness World Records. Era algo inalcanzable y ahora que lo tengo, estoy muy emocionado y complacido de saber que mi historia se contará en el libro de 2022. No puedo creerlo», dijo Arias.