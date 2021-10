1. Britney vs Spears Comenzamos con el flamante estreno ‘Britney vs Spears’. La periodista Jenny Eliscu y la cineasta Erin Lee Carr investigan la lucha por la libertad de Britney Spears a través de entrevistas exclusivas y pruebas confidenciales.

2. Schumacher Documental que explora en profundidad la vida de Michael Schumacher, ícono de la Fórmula 1 y dueño de un espíritu desafiante y audaz.

3. Misterios del Titanic Acompañado por un equipo de historiadores, cineastas y científicos, el director James Cameron explora los restos del Titanic por dentro y por fuera.

4. Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia La historia nunca antes vista detrás del prolífico ilustrador de paisajes y presentador de El placer de pintar con Bob Ross.

5. Al descubierto: Punto de break La presión de continuar la tradición ganadora de EE. UU. en el tenis llevó a Mardy Fish a lidiar con su salud mental, algo que afectó su vida personal y deportiva.

6. Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali De un encuentro fortuito a un desenlace trágico, el extraordinario vínculo entre Malcolm X y Muhammad Ali se rompe con el peso de la desconfianza y el cambio de ideales.

7. Pray Away: La cruz dentro del clóset Sobrevivientes y exlíderes de la llamada «terapia de conversión» hablan sobre el profundo daño que este movimiento causó y sigue causando a la comunidad LGBTQ.

8. El agente topo Película chilena que estuvo nominada al Oscar. Emotivo documental que muestra a un viudo de 83 años en una misión encubierta que lo lleva a infiltrarse en un hogar de ancianos para ver si maltratan a los residentes. [/caption]

9. Al Descubierto: Caitlyn Jenner Dirigida por Crystal Moselle (Betty, The Wolfpack) y contada con una colección extraordinaria de imágenes de archivo nunca antes vistas, que incluyen carretes de imágenes olímpicas recientemente descubiertas y videos caseros de la familia Jenner, Caitlyn Jenner traza su vida con una nueva perspectiva desde ganar el oro hasta tomar la decisión de hacer la transición y su relación con sus hijos.

10. Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration 4 Una miniserie sobre la primera misión al espacio integrada en su totalidad por una tripulación civil.

11. Jim y Andy Impactante documental que muestra la manera delirante y enfermiza en la que Jim Carrey se «»transformó»» en el comediante Andy Kaufman, a quien interpretó en la película Man on the Moon. Con filmaciones detrás de cámaras, puede verse que Carrey llevó su papel al extremo.

12. Al Descubierto: La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers Dirigida por Floyd Russ (Zion) y con imágenes nunca antes vistas, la famosa pelea Pacers-Pistons es desentrañada por quienes la vivieron.

13. Pelé Este documental cuenta la historia de Pelé, el mundialmente famoso jugador de fútbol, su búsqueda por la perfección y la leyenda que llegó a ser.

14. Fyre Documental sobre el escándalo del Fyre Music Festival. Prometieron un evento repleto de lujo, estrellas y modelos. Lo que ocurrió en realidad fue una estafa de proporciones épicas.

15. Agujeros negros: Al límite del conocimiento ¿Existen los agujeros negros? Stephen Hawking y otros físicos se disponen a resolver una paradoja y lograr la primera foto del fenómeno con un telescopio especial.

16. Icarus Una historia imperdible para los amantes del deporte. Un ciclista investiga sobre el dóping y se hace amigo del científico ruso Grigory Rodchenkov, director del Centro Antidopaje de Rusia, quien le cuenta cómo Rusia hace trampa en los Juegos Olímpicos.

17. Seaspiracy: La pesca insostenible Un cineasta que ama la vida marina hace un registro del daño que el ser humano causa a los océanos y destapa una siniestra conspiración mundial.

18. Becoming: Mi historia Acompaña a la ex primera dama Michelle Obama en un documental íntimo que explora su vida, sus esperanzas y su conexión con los demás en la gira de su libro Mi historia.

19. Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada Un periodista luchó una década contra una de las mayores federaciones deportivas para demostrar que Guillermo Vilas era el mejor tenista mundial de su tiempo.

20. Biggie: I Got a Story to Tell Este documental con imágenes inéditas y entrevistas íntimas celebra la vida de The Notorious B.I.G. en su camino de la nada a la fama.

21. Amanda Knox La acusaron de asesinato y la absolvieron dos veces. Amanda Knox y las personas más cercanas a ella en el mediático caso dan su testimonio en este documental revelador.

22. Nasha Natasha Documentales y especiales:

La vida de la sensacional cantante uruguaya Natalia Oreiro sobre el escenario y fuera de él, en una gira por Rusia con presentaciones a sala llena.

23. The square Revolucionarios egipcios luchan contra sus líderes y el régimen para construir una nueva sociedad. Ganadora de 3 Premios Emmy y nominada a un Oscar.

24. Parchis: el documental Conoce todo sobre Parchís, la banda infantil española creada por una discográfica que batió récords con sus exitosísimas canciones y películas en los ochenta.

25. Los secretos de la tumba de Saqqara Un grupo de arqueólogos excava galerías, pozos y tumbas nunca antes explorados para revelar los secretos del mayor descubrimiento de los últimos cincuenta años en Egipto.

26. El Pepe, una vida suprema Documental sobre José «Pepe» Mujica, el prisionero político que llegó a la presidencia de Uruguay. Su vida, sus ideales y su visión del futuro.

27. Take Your Pills En un mundo ultracompetitivo, los fármacos como el Adderall les ofrecen a estudiantes, atletas y codificadores hacerlo todo más rápido y mejor, pero… ¿a cambio de qué?.

28. Remastered: Who Shot The Sheriff? En 1976, el ícono del reggae Bob Marley sobrevivió a un intento de asesinato durante un enfrentamiento de agrupaciones políticas en Jamaica. Pero ¿quién fue el culpable?[/caption]

29. Enmienda XIII Expertos, activistas y políticos analizan la criminalización de los afroamericanos y el auge de las cárceles en Estados Unidos. Nominada al Oscar a Mejor Documental.

30. Cambio radical Siguiendo los testimonios de grandes atletas y científicos, un luchador de la UFC se lanza a la búsqueda de una dieta óptima para el rendimiento y la salud del hombre.

31. Atleta A Sigue a los periodistas que sacaron a la luz los abusos perpetrados por Larry Nassar, médico del equipo de gimnasia de EE. UU., y escucha a gimnastas como Maggie Nichols.

32. Voyeur El legendario periodista Gay Talese desenmascara al dueño de un motel que espió a sus huéspedes por décadas. Pero su historia pronto se convierte en un escándalo.

33. One of Us Tres judíos jasídicos se enfrentan al ostracismo, a la ansiedad y al peligro al intentar huir de la comunidad ultraortodoxa culpable de innumerables traumas y abusos..

34. Bikram: Yogui, gurú, depredador Documental que muestra el ascenso y la caída del fundador del yoga caliente, Bikram Choudhury, creador de un imperio global con perturbadores acusaciones en su contra.

35. En busca del coral Los arrecifes de coral están desapareciendo a un ritmo sin precedentes. Fotógrafos y científicos emprendieron una aventura oceánica para descubrir por qué los arrecifes están desapareciendo.

36. American Factory Ganadora del Oscar a mejor documental. Una compañía china reabre una fábrica en Ohio. Pero el choque de culturas y costumbres amenaza con hacer añicos el sueño americano.

37. Virunga Un equipo de valientes personas arriesgan sus vidas para proteger a los últimos gorilas de las montañas. Nominada al Oscar a Mejor Documental.

38. El dilema de las redes sociales Expertos y defensores de la tecnología alertan sobre la forma en que algunas de sus propias creaciones promueven la adicción y desestabilizan las democracias.

39. What Happened, Miss Simone La historia de la legendaria cantante y luchadora por los derechos civiles Nina Simone a través de material inédito. Nominada a un premio Oscar.

40. ReMastered: Masacre en el estadio El impactante asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973 lo convirtió en un poderoso símbolo de la lucha en Chile. Décadas más tarde, nace una búsqueda de justicia.

41. Un abrazo de 3 minutos Documental que muestra en primera persona la angustia de las familias separadas en la frontera entre EE. UU. y México, y su reencuentro breve pero agridulce en 2018.

42. Al filo de la democracia Un documental sobre la política de Brasil con testimonios personales que intentan dilucidar las verdades y las consecuencias de los escándalos presidenciales recientes.

43. Minimalism: A Documentary About the Important Things Las personas dedicadas a rechazar el ideal estadounidense de que las cosas traen felicidad son entrevistadas en este documental que muestra que las virtudes de menos es más.

44. Fangio: El hombre que domaba las máquinas «El pentacampeón mundial Juan Manuel Fangio era el rey de la de la Fórmula 1 a principios de los cincuenta, antes de que se implementaran medidas de seguridad en la pista.

45. Cowspiracy: El secreto de la sostenibilidad Descubra cómo la producción industrial de animales de granja corroe los recursos naturales del planeta y por qué importantes ambientalistas ignoraron tanto la crisis.

46. La historia de Ronda Rousey: A través de los ojos de mi padre Este documental registra la trayectoria de la excampeona olímpica y de la UFC, Ronda Rousey, hasta convertirse en un ícono del mundo de las artes marciales mixtas.

47. Saving Capitalism El exsecretario de Trabajo de EE. UU. Robert Reich se reúne con ciudadanos de todas las clases sociales mientras narra el cambio trascendental en la economía del país.

48. Condena y redención: El caso de Cyntoia Brown La sentencia a cadena perpetua de la adolescente Cyntoia Brown genera preguntas de su pasado, su fisiología y la misma ley que ponen en duda su culpabilidad.

49. A la conquista del Congreso Descubre a cuatro mujeres decididas —incluida Alexandria Ocasio-Cortez— que desafían a los políticos de mucho dinero en la carrera por el Congreso de 2018.

50. Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea Chelsea Handler hace un documental revelador sobre cómo el privilegio blanco afecta la cultura de EE. UU. y los beneficios que le dio en su vida personal y profesional.

51. Pandemia Una docuserie para conocer a los héroes al frente de la batalla contra la gripe y los esfuerzos que hacen para detener el próximo brote mundial.

52. Bailando con los pájaros Las plumas se erizan, la danza comienza: las majestuosas aves del paraíso sacan a relucir sus mejores atributos para conseguir pareja.

53. El caso Watts: El padre homicida Descubre la historia real de Chris Watts y el asesinato de su esposa y dos hijas a través de las imágenes que desembocaron en su captura.

54. Ayotzinapa, el paso de la tortuga Documental que explora la desaparición de 43 estudiantes universitarios y busca llevar justicia y dar voz a las víctimas y sus familias.

55. Mexicanos de bronce Los vicios de la calle los hicieron caer de vuelta en prisión, y su consuelo es encontrar el sentido de la vida a través del rap.

56. Hacia el infierno Una exploración de los volcanes activos alrededor del mundo. Con imágenes impresionantes de erupciones y lava, Werner Herzog captura todo el poder natural de los volcanes y su conexión con las prácticas espirituales indígenas.

57. Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom En Ucrania, durante 93 días, lo que comenzó como una marcha estudiantil pacífica se convirtió en una revolución violenta y un movimiento pleno por los derechos civiles.

58. Camino a Roma Documental sobre el proceso creativo de ROMA, el drama ganador del Óscar, con una entrevista íntima a Alfonso Cuarón.

59. Desenterrando Sad Hill Fanáticos del cine intentan restaurar el cementerio donde se filmó el tradicional western «El bueno, el malo y el feo» de Clint Eastwood.

60. Nación de inmigración Docuserie que explora a fondo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y trae conmovedores testimonios sobre la lucha de los inmigrantes.

61. The Other One The Long, Strange Trip of Bob Weir Documental sobre la vida y obra de Bob Weir, desde su infancia hasta la fundación y la carrera de la mítica banda Grateful Dead.

62. Gatos: Una oda al amor gatuno Documentalistas capturan en video la vida cotidiana, las rutinas y las aventuras de un grupo de gatos neerlandeses, con toda su curiosidad y su ternura.

63. Los últimos días Este documental ganador del Óscar relata las historias de cinco judíos húngaros que vivieron los horrores del Holocausto y el mandato de Hitler.

64. El odioso Peter Tatchell Este documental sigue la vida del activista LGBTQ Peter Tatchell desde su juventud hasta su lucha por la justicia en medio de controversias y agitación política.

65. Quincy Una mirada a la extraordinaria vida de Quincy Jones, compositor, director y productor, un ícono de la industria de la música y ganador de 27 Grammys.

66. Ronnie Coleman: El rey El cuerpo del legendario fisicoculturista Ronnie Coleman exhibe las cicatrices de lo que le tomó convertirse en el mejor del mundo. He aquí su historia.

67. River, el más grande siempre Documental sobre el Club Atlético River Plate que cuenta la historia de la institución a través de sus principales figuras: Daniel Onega, Ariel Ortega, Ramón Díaz, Beto Alonso, Enzo Francescoli y muchos más. El documental incluye también imágenes victoria en la Copa Libertadores de 2018.

68. Mission blue Este documental sigue la campaña de la oceanógrafa Sylvia Earle para salvar los océanos del mundo de las amenazas como la sobrepesca y los desechos tóxicos.

69. The Battered Bast*rds of Baseball La increíble historia de los Portland Mavericks. En 1973, Bing Russell (padre del actor Kurt Russell) creó un equipo de ligas menores completamente independiente, contratando a jugadores que nadie quería.