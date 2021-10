El chupito más picante del mundo

Si hablamos de tragos “picantes”, te resultará difícil encontrar algo más picante que esta extraña combinación de ron infundido con el pimiento más picante del mundo, el Carolina Reaper.

Bautizado adecuadamente The World’s Hottest Shot, viene en una botella de 45 ml engañosamente pequeña e inofensiva, que se puede verter en un vaso de chupito, y tragarse de una sola vez. Pero antes de hacerlo, debes saber que esta no es una bebida común. El ron no solo contiene una mayor proporción de alcohol (más del 63% de alcohol por volumen), sino que también se ha infundido con pimientos Carolina Reaper durante al menos tres meses. El resultado es un brebaje que está casi garantizado que te hará sudar y gritar de agonía, mientras esperas a que el fuego dentro de ti se apague.

El World’s Hottest Shot se hizo conocido gracias al popular programa de YouTube, Hot Dang Show, donde su presentador, Roger Trier, probó una dosis de la bebida para que los espectadores tuvieran una idea de lo picante que es. A juzgar por sus expresiones faciales y profusa sudoración, no resultó una grata experiencia.

“Este producto es extremadamente picante y tiene el potencial de causar irritación de la piel y/o la boca. El World’s Hottest Shot está destinada solo a adultos y debe mantenerse fuera del alcance de los niños y las mascotas. No consumir si padece afecciones cardíacas, respiratorias, digestivas o cualquier otra enfermedad grave. Consuma bajo su propio riesgo”, advierte la etiqueta del producto.

El World’s Hottest Shot se vende en Reino Unido, y cada botella de 45 ml cuesta £ 15.