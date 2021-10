Si alguna vez te preguntaste cómo serían los personajes históricos si estuvieran vivos aquí y ahora, no busques más: Becca Saladin lo tiene cubierto.

Becca, que trabaja como diseñadora gráfica y es fan de la historia, creó la serie Royalty Now como una forma de traer el pasado al presente, y ayudarnos a mirar la historia desde un nuevo ángulo.

La diseñadora comparte en su cuenta de Instagram Royalty Now las esculturas y cuadros que utiliza para recrear a figuras como Julio César, Maria Antonieta o Nefertiti en carne y hueso y con aspecto actual.

Becca, de 29 años, creó el proyecto en abril de 2019. «Comencé por aburrimiento. Mi figura histórica favorita es Ana Bolena, pero no tenemos buenos retratos de ella. Quería comprobar cómo se vería con un peinado y un maquillaje actual. Soy diseñadora gráfica de profesión, así que abrí Photoshop y comencé a crearla como una mujer moderna. Después de eso, comencé a hacer más y más», cuenta la artista que tiene más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

A continuación, algunas de las reimaginaciones históricas de la artista:

AnteriorSiguiente 1. Nefertiti Este busto de Nefertiti (que se cree que fue esculpido durante su vida) es famoso por su gracia y belleza. Nefertiti vivió aproximadamente entre 1370 y 1330 a. C. Era una reina egipcia y esposa de Akhenaton, faraón egipcio. 2. Wolfgang Amadeus Mozart Mozart es uno de los músicos clásicos más famosos de todos los tiempos, comenzando como un niño prodigio. Sus amigos lo describieron como un hombre pequeño, muy aficionado al ponche, y con mucho sentido del humor. 3. Lucrezia Borgia Lucrezia Borgia era una noble hispano-italiana de la Casa de Borgia, hija del Papa Alejandro VI y su amante Vannozza dei Cattanei. Lucrezia era una mujer noble increíblemente inteligente y encantadora: reinaba como gobernadora de Spoleto, un cargo que generalmente ocupaban los cardenales por derecho propio. Su belleza y gracia fueron reconocidas en toda Italia. 4. Marco Antonio Marcus Antonius vivió desde el 83 a. C. hasta el 30 a. C. Fue un influyente líder militar y político romano durante el período crucial de la historia romana cuando el imperio estaba en transición de una República a un Imperio autocrático. Era amigo y partidario de Julio César; habían servido juntos durante las guerras Galias y la guerra civil del Imperio. 5. Napoleon Bonaparte Napoleón Bonaparte fue un líder militar y emperador francés que conquistó gran parte de Europa a principios del siglo XIX. Nacido en la isla de Córcega, Napoleón ascendió rápidamente en las filas del ejército durante la Revolución Francesa. Después de tomar el poder político en Francia en un golpe de Estado de 1799, se coronó emperador en 1804. Astuto, ambicioso y hábil estratega militar, Napoleón libró con éxito la guerra contra varias coaliciones de naciones europeas y expandió su imperio. Sin embargo, después de una desastrosa invasión francesa de Rusia en 1812, Napoleón abdicó del trono dos años más tarde y fue exiliado a la isla de Elba. 6. Hürrem Sultan Hürrem Sultan, también conocida como Roxelana, era la consorte principal y esposa legal del sultán otomano Suleiman el Magnífico. Se convirtió en una de las mujeres más poderosas e influyentes de la historia otomana y en una figura prominente y controvertida durante la era conocida como el Sultanato de la Mujer. Nacida en lo que hoy es Ucrania, Hurrem fue originalmente una cautiva de una redada de esclavos en su país de origen. Entró en el Harem Imperial de Suleiman, ascendiendo en las filas y llamando la atención especial del Sultán. La pareja se enamoró y, rompiendo con la tradición otomana, Suleiman convirtió a Hurrem en su esposa legal y en la primera consorte imperial en recibir el título de Haseki Sultan. La pareja tuvo seis hijos. Hurrem es famosa no solo por ser hermosa y la esposa del gran Sultán, sino también por ser inteligente y activa en los asuntos y la dirección del imperio. Actuó como asesora principal de Suleiman y mantuvo correspondencia con políticos sobre asuntos de estado tanto nacionales como extranjeros. 7. Simón Bolívar También conocido como El Libertador, fue un líder venezolano que lideró lo que actualmente son los estados de Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a la independencia del Imperio español a principios del siglo XIX. Más tarde se convirtió en presidente de Gran Colombia, un estado que incluía a las actuales Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Durante sus campañas, Bolívar recorrió más de 123.000 kilómetros a caballo, diez veces más que Aníbal, tres veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. 8. Leonardo Da Vinci Da Vinci fue uno de los mayores inventores del mundo, y un artista increíble, además de un genio en las áreas de anatomía, ingeniería, óptica e incluso metalurgia. Se dice que tenía una personalidad jovial, escrupulosidad, amor por los animales y apariencia siempre bien arreglada. 9. Catalina de Medici Catalina fue una mujer noble italiana de la famosa y poderosa familia Medici. Fue reina de Francia desde 1547 hasta 1559, junto con el rey Enrique II hasta su muerte en 1559. Catalina y Enrique tuvieron tres hijos, Francisco, Carlos y Enrique, y vio cómo todos se convertían en reyes uno tras otro. Los tres hijos reinaron en una época de guerra civil y religiosa casi constante en Francia. Los problemas a los que se enfrentaba la monarquía eran complejos y abrumadores, pero Catalina pudo mantener la monarquía y las instituciones estatales funcionando incluso a un nivel mínimo. Inteligente pero despiadada, recurrió a políticas de línea dura que incluían persecuciones y violencia, lo que llevó al pueblo de Francia a desilusionarse extremadamente con la monarquía. 10. Shah Jahan Shah Jahan fue el quinto emperador mogol. Cuando era niño, era muy inteligente y se mostró prometedor desde muy temprano en la vida. Tomando el trono en 1628, Shah Jahan es considerado uno de los emperadores mogoles más exitosos, reinando durante 30 años. El imperio prosperó bajo su largo gobierno. Es más conocido por construir el Taj Mahal para su difunta esposa Mumtaz Mahal y por ser un gran constructor de monumentos. 11. Isabel de York Isabel era la esposa del rey Enrique VII y la madre del futuro rey Enrique VIII. Su unión comenzó el período «Tudor» tal como lo conocemos. Se casó con Henry en 1486 después de su victoria en la Batalla de Bosworth Field contra el otro aspirante al trono, Ricardo III, que marcó el final de las Guerras de las Rosas. 12. Suleiman el Magnífico Suleiman I, conocido como Suleiman el Magnífico en Occidente fue el sultán del Imperio Otomano que más tiempo reinó desde 1520 hasta su muerte en 1566. Bajo su gobierno, el estado otomano gobernó al menos 25 millones de personas, lo que muchos eruditos llaman la cúspide del Imperio. Suleiman y su ejército eran una fuerza a tener en cuenta: poco después de ascender al trono, comenzó campañas contra las potencias cristianas de Europa y el Mediterráneo. Los cambios realizados por Suleiman en el Imperio incluyeron importantes reformas en la sociedad, la educación, los impuestos y la ley. 13. Juana de Arco Juana de Arco, también conocida como la Doncella de Orleans, fue una joven campesina considerada heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los Cien Años. Juana afirmó haber tenido visiones del Arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa en el período final de la Guerra de los Cien Años. El 23 de mayo de 1430 fue capturada en Compiègne por la facción borgoñona, un grupo de nobles franceses aliados con los ingleses. Fue después entregada a los ingleses, y procesada por el obispo Pierre Cauchon por varias acusaciones. Declarada culpable, el duque Juan de Bedford la quemó en la hoguera en Ruan el 30 de mayo de 1431, cuando tenía alrededor de 19 años de edad. En 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. 14. Akhenaton Akhenaton fue un antiguo faraón egipcio nacido en 1380 a. C. que reinó entre 1353 y 1336 a. C. Antes del quinto año de su reinado, se le conocía como Amenhotep IV. Una de sus esposas fue la famosa Nefertiti. Akhenaton y Nefertiti fueron conocidos por una revolución religiosa, durante la cual desecharon a los múltiples dioses egipcios y comenzaron una religión monoteísta centrada en el dios sol, Aten. 15. Toussaint L’Ouverture Toussaint L’Ouverture (1743 – 1803) fue un general haitiano y el líder más conocido de la Revolución Haitiana. L’Ouverture fue esclavo en Saint-Domingue (más tarde el país de Haití) hasta la edad de 33 años. A partir de 1789, la gente libre de color de Saint-Domingue se inspiró en la Revolución Francesa para buscar más derechos e igualdad. L’Ouverture se unió a la rebelión y rápidamente ocupó el puesto de General. Aliado con los franceses, gradualmente estableció el control de la isla de Saint-Domingue. Presentó una constitución autónoma para la colonia en 1801, que lo nombró gobernador general vitalicio, en contra de los deseos del líder francés Napoleón Bonaparte, lo que provocó una gran cantidad de fricciones. En 1802, los franceses lo invitaron a un parlamento y lo arrestaron con falsas pretensiones. Privado de comida y agua en una celda de la cárcel francesa, murió en 1803. La Revolución Haitiana continuó bajo el lugarteniente de L’Ouverture, Jean-Jacques Dessalines, quien declaró la independencia el 1 de enero de 1804, estableciendo así el estado soberano de Haití. 16. María Bolena María Bolena fue una noble inglesa, perteneciente a la famosa familia Bolena, que disfrutó de una influencia considerable a principios del siglo XVI. Era tía de Isabel I. Fue una de las amantes de Enrique VIII de Inglaterra y también, según se dice, de su rival, el rey Francisco I de Francia. 17. José de San Martín José de San Martín es conocido como «El Libertador» de Argentina, Chile y Perú. Fue un general argentino y el principal líder de la lucha por la independencia del Imperio español en América del Sur. 18. Lady Jane Grey Jane tenía solo 17 años cuando fue ejecutada en 1554. Se la conoce comúnmente como «La reina de los nueve días», gobernando Inglaterra e Irlanda entre el 10 y el 19 de julio de 1553. Antes de la muerte de Eduardo VI, nombró a la protestante Jane y sus descendientes como sus herederos, dejando a su media hermana católica Mary fuera de la sucesión. El rey Enrique VII era el bisabuelo de Jane, lo que la puso directamente en la carrera como heredera legítima. Desafortunadamente, Edward falleció antes de que su cambio a la sucesión pudiera ser ratificado por el Parlamento, dejándolo en un terreno legalmente inestable, y la baja velocidad de los viajes de noticias significó que Mary nunca supo del cambio hasta que Jane ya estaba en el trono. Al ver a Jane como una usurpadora, Mary rápidamente formó un ejército y marchó hacia Londres mientras Jane esperaba la coronación. Después de que Mary I fuera instalada como reina el 19 de julio, Jane finalmente se consideró demasiado peligrosa para la corona para vivir. Tanto Jane como su esposo, Lord Guildford Dudley, fueron ejecutados el 12 de febrero de 1554. 19. Enrique VIII Enrique VIII fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte, en 1547. Fue el segundo monarca de la casa Tudor, heredero de su padre, Enrique VII. Se casó seis veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Entre los hechos más notables de su reinado se incluyen la ruptura con la Iglesia católica y el establecimiento del monarca como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra (Iglesia anglicana), la disolución de los monasterios y la unión de Inglaterra con Gales. 20. Cleopatra Cleopatra VII Thea Filopátor fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica de Egipto. También fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Era descendiente de Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía, un general grecomacedonion de Alejandro Magno. Tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en provincia del Imperio romano, lo que marcó el final del período helenístico que se había iniciado con el reinado de Alejandro (336-323 a. C.) 21. Jane Seymour Jane Seymour fue reina consorte de Inglaterra entre 1536 y 1537 como la tercera esposa del rey Enrique VIII. Sucedió a Ana Bolena como consorte tras la ejecución de esta última en mayo de 1536. Madre del futuro Eduardo VI, falleció de complicaciones postparto doce días después del nacimiento de su único hijo, y fue la única de las esposas de Enrique en recibir un funeral apropiado a su cargo y rango, así como la única consorte del monarca en ser enterrada a su lado en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. 22. Dido Elizabeth Belle Nacida como esclava en las Indias Occidentales en 1761 de una mujer llamada Maria Belle, Dido Elizabeth Belle era la hija ilegítima de Sir John Lindsay, un oficial naval británico. Fue criada por sus tíos, William y Elizabeth Murray, el conde y la condesa de Mansfield. Al crecer se le asignaron responsabilidades como administrar partes del hogar y ayudar a su tío con la correspondencia. La vida de Belle es un ejemplo tan interesante de cómo se manejó la raza y la ilegitimidad en la Inglaterra de 1700. 23. George Washington Washington fue un líder político estadounidense, general militar, estadista, padre fundador y fue el primer presidente de los Estados Unidos de 1789 a 1797. Antes de convertirse en presidente, fue un líder en la Guerra Revolucionaria por la Independencia de la nación. Ha sido llamado el «padre de su país» por su liderazgo múltiple en los días de formación de la nueva nación. 24. Mumtaz Mahal Mumtaz Mahal fue la emperatriz consorte del Imperio Mughal desde 1628 hasta 1631 como la esposa principal del emperador Mughal Shah Jahan. Es más conocida por ser la mujer para la que se construyó el Taj Mahal para que sirviera de tumba. Citado como una de las Maravillas del Mundo, el monumento es visto como uno de amor y devoción eternos. 25. Cabeza de Ife Aunque no se sabe a quién representa esta escultura, esta famosa cabeza de bronce de Ife, también conocida como la cabeza de Ife, es una de las dieciocho esculturas de aleación de cobre que fueron desenterradas en 1938 en Ife en Nigeria, el antiguo centro religioso y real de Ife, el pueblo Yoruba. Se cree que representa a un gobernante yoruba, probablemente se hizo en el siglo XIII-XIV d.C., antes de que hubiera tenido lugar ningún contacto europeo con la población local. El realismo de las esculturas es asombroso, y es una de las únicas representaciones fotorrealistas creadas en el arte africano. 26. Erzsébet Báthory La condesa Elizabeth Báthory fue una noble húngara. Ha sido etiquetada como la asesina en serie más prolífica de la historia. Fue acusada de torturar y asesinar a cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610. Las historias de sus sádicos asesinatos fueron verificadas por el testimonio de más de 300 testigos y sobrevivientes. Debido al status de su familia, no fue ejecutada sino encarcelada por el resto de su vida en el castillo de Cachtice. 27. Aristóteles Uno de los pensadores más famosos de todos los tiempos, Aristóteles contribuyó significativamente al conocimiento humano. Su alcance toca la lógica, la biología, la ética, la estética y mucho más. Aristóteles discípulo de Platón, y pasó 20 años como estudiante y más tarde como profesor en la Academia. Sigue siendo uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos y contribuyó enormemente a la historia. 28. Catalina de Aragón Catalina de Aragón y Castilla, fue reina consorte de Inglaterra desde 1509 hasta 1533 como la primera esposa del rey Enrique VIII y madre de María I de Inglaterra; anteriormente fue princesa de Gales por su matrimonio con el heredero al trono Arturo Tudor, primogénito de Enrique VII y hermano mayor de su segundo marido. Se ganó la admiración generalizada del pueblo por iniciar un amplio programa para el socorro de los pobres., y fue mecenas del humanismo renacentista y amiga de los grandes eruditos Erasmo de Róterdam y Tomás Moro. 29. Reina Nzinga Nzinga fue la Reina del Reino de Ndongo y del Reino de Matamba en el siglo XVII, en el área de la actual Angola. Nacida en la familia gobernante en 1583, su padre la entrenó en tácticas militares y políticas desde una edad temprana. Mientras su hermano mayor gobernaba los Reinos, le pidió a Nzinga que se convirtiera en embajadora en Portugal para él, ya que los portugueses habían comenzado a colonizar e invadir su área natal. Cuando Nzinga asumió el poder sobre los reinos después de la muerte de su hermano, fue durante un período de crecimiento sin precedentes en la trata de esclavos africanos. Los portugueses continuaron agitando y rompiendo tratados, tomando esclavos y otros objetos de valor. Fue una líder astuta e inteligente y, a menudo, inclinaba las lealtades de los europeos a su favor. Forjando una alianza con los holandeses, pudo derrotar a los portugueses y expulsarlos. También hizo de su reino un refugio seguro para los esclavos fugitivos. Su reinado duró 37 años; se la considera una figura legendaria en Angola hasta el día de hoy. 30. Ludwig Van Beethoven Ludwig van Beethoven fue un compositor y pianista famoso, su música es una de las músicas clásicas más interpretadas del mundo. Su obra abarca tanto el período clásico como los períodos románticos de la música clásica. Se mudó a Viena a la edad de 21 años y se ganó la reputación de virtuoso. Los académicos generalmente dividen el trabajo de Beethoven en tres períodos: Temprano, Medio y Tardío. El período temprano puede verse como él perfeccionando su oficio, y el período medio muestra una desviación individual de los estilos clásicos de Mozart. Durante el período Tardío (que dura hasta su muerte en 1827), su sordera aumenta, pero es ampliamente aceptado como su época más innovadora. 31. Maria Antonieta María Antonieta de Austria fue una princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra. Se casó en 1770, a los catorce años, con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un intento por estrechar los lazos entre dos dinastías hasta entonces enfrentadas. Detestada por la corte francesa, María Antonieta también se ganó gradualmente la antipatía del pueblo, que la acusaba de derrochadora, presumida, y de influir a su marido en pro de los intereses austriacos. Tras la fuga de Varennes, Luis XVI fue depuesto, la monarquía abolida el 21 de septiembre de 1792 y la familia real encarcelada en la torre del Temple. Nueve meses después de la ejecución de su marido, María Antonieta fue juzgada, condenada por traición y guillotinada el 16 de octubre de 1793. 32. Ciro el Grande Ciro II de Persia fue el fundador del Imperio aqueménida, que en su apogeo abarcaba las áreas de los actuales Irán, Egipto, Turquía y partes de Afganistán y Pakistán. Durante un reinado que duró 30 años, Cyrus hizo crecer su imperio conquistando los territorios circundantes. Es una figura reconocida por los derechos humanos, la estrategia militar y la política. 33. Elizabeth I Elizabeth I de Inglaterra fue reina de Inglaterra e Irlanda desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el día de su muerte, 24 de marzo de 1603. Isabel fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor. Tenía 42 años cuando posó para este retrato. 34. Rey Sejong El Grande de Corea Sejong el Grande (1397-1450) fue el cuarto rey de la dinastía Joseon de Corea. Es conocido por algunos logros importantes durante su reinado, incluida la creación y promoción del alfabeto coreano. Fomentó los avances en la ciencia y la tecnología e introdujo medidas para estimular el crecimiento económico.