50. Whitney Houston – Whitney Se trata del segundo álbum de Whitney, publicado en 1987. Fue el que la lanzó a la fama internacional. Vendió 19.800.000 copias.

49. Mariah Carey – Daydream El disco de Mariah Carey más elogiado por la crítica fue un éxito absoluto. Publicado en 1995, vendió 19.900.000 unidades.

48. Adele – 25 Uno de los álbumes más nuevos de este listado. Publicado en 2015, vendió 20.410.000 copias.

47. Linkin Park – Hybrid Theory Excelente disco de la banda de California que marcó una época. Fue lanzado en el año 2000 y vendió 20.800.000 unidades.

46. Phil Collins – …But Seriously» Disco publicado en 1989 cuando Collins todavía estaba activo con su grupo Genesis. Vendió 20.810.000 discos.

45. Madonna – Like A Virgin Un álbum indispensable de la década de los ’80s. Fue publicado en 1984 y vendió 21.250.000 unidades.

44. Led Zeppelin – Led Zeppelin II El segundo disco más vendido de las leyendas del rock se lanzó en 1969 y vendió 21.900.000 unidades.

43. Whitney Houston – Whitney Houston El primer disco de Whitney salió en 1985 y vendió 21.900.000 copias.

42. Spice Girls – Spice Las Spice Girls fueron un fenómeno mundial. Con este disco de 1996 vendieron 21.900.000 unidades.

41. Pink Floyd – Wish You Were Here Un álbum con apenas 5 canciones pero con una calidad espectacular. Fue publicado en 1975 y vendió 22.300.000 discos.

40. Boston – Boston Disco de 1976 que vendió 22.430.000 copias.

39. Tracy Chapman – Tracy Chapman Publicado en 1988 vendió 22.470.000 unidades.

38. Madonna – True Blue Madonna fue un signo de la década y en 1986 lanzó este álbum que vendió 22.550.000 unidades.

37. Eminem – The Eminem Show Disco de 2002 que vendió 22.950.000 copias.

36. Prince and the Revolutions – Purple Rain El álbum más famoso de Prince es de 1984 y vendió 23.030.000 copias.

35. Eminem – The Marshall Mathers LP Otro disco de Eminem, lanzado en su mejor momento: año 2000 y vendió 23.290.000 discos.

34. Phil Collins – No Jacket Required Disco de 1985 que vendió 23.310.000 unidades.

33. Bon Jovi – Slippery When Wet Disco espectacular que incluye canciones inolvidavles como «You Give Love a Bad Name» o ‘Livin’ on a Prayer’. Fue lanzado en 1986 y vendió 23.600.000 unidades.

32. Britney Spears – …Baby One More Time El primer álbum de Britney fue un fenómeno mundial. Es de 1999 y vendió 23.735.000 copias.

31. Backstreet Boys – Millennium Otro disco de 1999. Vendió 23.800.000 unidades.

30. Norah Jones – Come Away With Me Álbum de 2002 que vendió 23.900.000 copias.

29. The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Un disco perfecto y una portada memorable. Publicado en 1967, vendió 24.800.000 unidades.

28. Mariah Carey – Music Box Disco de 1993 que vendió 26.100.000 copias.

27. The Beatles – Abbey Road Otro álbum icónico. Fue lanzado en 1969 y vendió 26.700.000 unidades.

26. U2 – The Joshua Tree El disco más vendido de la carrera de U2 alcanzó las 26.800.000 unidades vendidas.

25. Meat Loaf – Bat Out of Hell Publicado en 1977, vendió 27.410.000 copias.

24. Nirvana – Nevermind El disco que definió al grunge a yoda una generación. Fue publicado en 1991 y vendió 27.750.000 copias.

23. Céline Dion – Falling Into You Publicado en 1996, vendió 28.100.000 unidades.

22. James Horner – Titanic Algunas bandas sonoras de películas funcionaron muy bien en cuanto a ventas. En el caso de Titanic, la banda sonora fue publicada en 1997 y vendió 28.510.000 discos.

21. Bruce Springsteen – Born in the USA Un clásico del rock de todos los tiempos. Es de 1984 y vendió 29.300.000 copias.

20. Michael Jackson – Dangerous Disco que incluye canciones como ‘Black or White’. Fue publicado en 1991 y vendió 29.550.000 copias.

19. Céline Dion – Let’s Talk About Love Céline Dion tuvo un año excelente en 1997 gracias a la película ‘Titanic’ que incluía su canción ‘My Heart Will Go On’. Este disco también fue lanzado en 1997 e incluye esa canción. Vendió unidades.

18. Dirty Dancing – Dirty Dancing La banda sonora de la película protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey fue lanzada en 1987 y vendió 29.970.000 copias.

17. Eagles – Hotel California Disco de 1976 que vendió 30.050.000 copias.

16. Adele – 21 El segundo disco de Adele es de 2011 e incluye el megaéxito ‘Rolling in the Deep’. Vendió 30.140.000 copias.

15. Guns N’ Roses – Appetite For Destruction Excelente disco de 1987 que vendió 30.770.000 copias y convirtió a la banda en un fenómeno mundial.

14. Metallica – Metallica El disco de heavy metal más exitoso de la historia fue publicado en 1991 y vendió 30.790.000 copias.

13. Dire Straits – Brothers in Arms Excelente disco de 1985 que vendió 30.850.000 unidades.

12. Pink Floyd – The Wall Disco doble de 1979 que vendió 31.300.000 unidades.

11. Shania Twain – Come On Over De la mano de su éxito «Man! I Feel Like a Woman!» este disco de 1997 vendió 33.500.000 unidades.

10. Alanis Morissette – Jagged Little Pill Un disco completamente espectacular. Fue publicado en 1995 y vendió 33.570.000 copias.

9. Michael Jackson – Bad Publicado en 1987, vendió 33.600.000 unidades.

8. Bee Gees y otros artistas – Saturday Night Fever En el top 10 veremos que hay varias bandas sonoras de películas y esta es una de ellas. Lanzado en 1977, vendió 34.800.000 unidades.

7. Fleetwood Mac – Rumours Disco de 1977 que vendió 35.500.000 copias.

6. ACDC – Back in Black El primer álbum de la banda australiana tras la muerte de su cantante Bon Scott, con Brian Johnson encargado de las voces, fue el más exitoso de su carrera. Salió en 1980 y vendió 35.810.000 unidades.

5. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV Un disco indispensable para los amantes del rock. Fue publicado en 1971 y vendió 36.800.000 copias.

4. Artistas varios – Grease Banda sonora de la película. La mayoría de las canciones están interpretadas por John Travolta y Olivia Newton-John. También incluye 6 canciones del grupo Sha-Na-Na. Publicado en 1978, vendió 38.100.000 copias.

3. Whitney Houston – The Bodyguard La banda sonora más vendida de todos los tiempos. El disco incluye 6 temas de Whitney Houston, incluyendo el mega éxito ‘I Will Always Love You’. También tiene una canción de Kenny G y una de Joe Cocker, entre otros artistas. Publicado en 1992, vendió 41.100.000 unidades.

2. Pink Floyd – The Dark Side of the Moon El segundo álbum más vendido de toda la historia es de 1973 y vendió 43.300.000 copias.