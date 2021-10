Los Drone Photo Awards 2021 premian lo mejor de la fotografía internacional con drones. Las imágenes ganadoras de este año capturan una vista increíblemente fantástica del mundo.

En esta edición participaron fotógrafos de 102 países, en ocho categorías diferentes, que capturan la variedad de posibilidades que ofrece la fotografía aérea.

El noruego Terje Kolaas capturó la composición ganadora, que muestra una bandada de miles de gansos de patas rosas en su camino hacia Svalbard. La toma es particularmente interesante porque las aves están al principio de su viaje a la región ártica cubierta de nieve, una llegada prematura probablemente provocada por el cambio climático.

El concurso, creado por los organizadores de los prestigiosos premios Siena International Photography Awards, tiene como objetivo recordar al público el valor artístico de la fotografía de drones. «En este debate cada vez mayor, sobre temas de vigilancia y privacidad en medio de la tecnología en constante avance, el papel de los artistas parece seminal», escribe la organización. «Los artistas aéreos contemporáneos continúan utilizando la fotografía para crear imágenes de un alcance y poder extraordinarios, profundizando nuestra comprensión del mundo más allá de su apariencia superficial, y la forma en que nos relacionamos con ella».

Las fotografías ganadoras serán parte de una exposición colectiva, Above Us Only Sky, en Siena, Italia, del 23 de octubre al 5 de diciembre de 2021.

A continuación, las imágenes ganadoras de los Drone Photo Awards: