Esta «ridícula» mantequilla con langosta y cangrejo cuesta la friolera de USD 130

La mantequilla es un ítem que no puede faltar en la cocina. Pero no todas las mantequillas son iguales. Por ejemplo, la “Ridiculous No.55 de mantequilla de langosta y cangrejo”, elaborado por la empresa familiar británica Sublime Butter, no sabe en absoluto como el clásico producto lácteo que solemos comprar en el supermercado.

No solo está batida a mano a la perfección, sino que está infundida con trozos de mariscos (langosta y cangrejo de Devon), así como caviar, hinojo y limón para crear un producto verdaderamente lujoso.

“La mantequilla Ridiculous es lujosa por naturaleza, nos gusta traspasar los límites y hacer cosas que nunca antes se han hecho”, dijo el fundador de Sublime Butter, Chris Mair. “El año pasado creamos una mantequilla de trufa, caracú, queso Madeira y Blue Stichelton, y este año creamos la Ridiculous No.55, la mantequilla de langosta, cangrejo y caviar”.

Con un elevado precio de USD 130, la “Ridiculous No.55 Butter” no solo tiene un sabor divino, sino que también tiene un aspecto premium que se ajusta al precio. En lugar del empaque de mantequilla habitual, Sublime Butter optó por un espectacular plato de mantequilla hecho a mano que, según los informes, está confeccionado en Italia.

La mantequilla Ridiculous ha ganado tres estrellas en los premios Great Taste Awards de este año organizados por The Guild of Fine Foods. Un panel de 355 jueces lo votó como uno de los mejores alimentos del mundo, elogiando su exquisito sabor y textura aterciopelada.

“Se puede decir que una mantequilla es buena cuando uno quiere sentarse y comerla de a cucharadas, sin pan ni galletas”, dijo un juez.

“Este es un producto tan emocionante e innovador. La mantequilla se ha batido perfectamente para dar una sensación maravillosa en boca. El hinojo llega con sofisticación al igual que los cítricos. Y los generosos trozos de mariscos se suman al lujo general”, agregó otro juez de Guild of Fine Foods, mientras que un tercero la calificó de irresistible.

Todos los ingredientes son de proveedores británicos de productos del mar, y la mantequilla estará disponible a finales de este año directamente desde el sitio web de la empresa.