Todos los meses Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films.

Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles son los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes. Por eso, para evitar quedarte con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, les anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de noviembre.

Esto no quiere decir que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

A continuación, la lista de todo lo que se va de Netflix en las próximas semanas:

AnteriorSiguiente 1. El aviador El excéntrico magnate Howard Hughes transforma el mundo del cine y la aviación, pero una enfermedad mental amenaza su imperio. 2. Tonto y retonto También conocida como ‘Una pareja de idiotas’. Un par de locos y tontos amigos van en un alocado viaje por carretera para devolver un portafolio lleno de dinero en efectivo a su legítimo dueño. 3. Top Gun: Reto a la gloria Tom Cruise es Maverick, quien se debate entre su vida, las responsabilidades y un romance mientras compite en la escuela de pilotos de caza de la Marina. 4. Propuesta indecente (1993) Un hombre adinerado le ofrece un millón de dólares a Diana por pasar una noche juntos. Su marido necesita desesperadamente el dinero. ¿Aceptará la propuesta?[/caption] 5. Matrix Un programador de computación descubre que el mundo que percibimos es una simulación creada por máquinas, por lo que decide unirse a la lucha por la liberación humana. 6. Matrix Recargado Zion, el último reducto de control humano, está en peligro. Las máquinas responsables de Matrix están decididas a destruirlo y la tripulación debe luchar por salvarlo. 7. The Matrix Revolutions La última entrega de la trilogía de Matrix encuentra a un Neo inconsciente atrapado en una estación de metro en una zona entre Matrix y el mundo de las máquinas. 8. S.W.A.T. – Unidad especial Un policía veterano debe reclutar y entrenar a un equipo en armas y tácticas especiales, que pronto se encontrará luchando contra un homicida internacional. 9. Eagle Eye Un vago sin rumbo se encuentra inexplicablemente vinculado a una notoria célula terrorista y es perseguido con vehemencia por las autoridades federales. 10. Tortugas ninja Nueva York está en las garras del malvado Destructor, pero cuatro justicieros saldrán de su guarida en las alcantarillas para recuperar la ciudad. 11. Ocho apellidos catalanes Película española. En la secuela de «Ocho apellidos vascos», Amaia se ha separado de Rafa y se ha enamorado de un catalán. Rafa y el propio padre de la novia viajarán para evitar la boda. 12. Meet the Adebanjos (2016) – Serie En el sur de Londres, la tradición choca con la cultura cuando un padre nigeriano intenta inculcar sus anticuados valores africanos en su familia británica moderna. 13. Mars (2016) – Serie La realidad se encuentra con la ficción en este docudrama que narra el viaje de la tripulación de una nave espacial que se embarca en 2033 en una misión para colonizar el planeta rojo. 14. Green Lantern (2011) Un piloto de pruebas talentoso es elegido por guerreros alienígenas para convertirse en su representante en la Tierra y usa sus nuevos poderes como Green Lantern. 15. Oh Yuck (2020) Usando una mezcla de dibujos animados, comedia y acción en vivo, el Dr. Yuck y sus excéntricos compañeros de laboratorio investigan la ciencia detrás de las cosas más repugnantes del planeta. 16. The House Bunny (2008) Cuando la conejita de Playboy Shelley Darlington es desalojada de la mansión, se convierte en una mujer sin hogar, hasta que conoce a las chicas de Zeta Alpha Zeta. 17. White Chicks (2004) Dos agentes negros del FBI destinados a cuidar a un par de jóvenes de la alta sociedad se hacen pasar por chicas blancas para expulsar a sus posibles secuestradores. 18. The House (2017) Desesperados por conseguir dinero en efectivo cuando su hija es aceptada en una universidad que no pueden pagar, Scott y Kate Johansen convierten su casa en un casino ilegal. 19. Underworld – Rise of the Lycans (2009) Rastreando la historia de fondo de la larga guerra entre los vampiros de la clase dominante y los licántropos esclavizados, esta sangrienta precuela describe las primeras disputas de la enemistad. 20. Spanglish (2004) Cuando una familia rica de Los Ángeles contrata a una hermosa ama de llaves mexicana, la vida de todos cambia de manera hilarante y estrafalaria en esta adorable comedia. 21. The Big Hit (1998) Cuatro sicarios emprendedores secuestran a la hija de un ejecutivo adinerado, pero pasan por alto algunos detalles cruciales, incluido que es la ahijada de su jefe. 22. Swiped (2018) Cuando dos compañeros de cuarto de la universidad desarrollan una aplicación de conexión innovadora, los asuntos casuales y las complicaciones pronto se desencadenan en el campus. 23. A Perfect Christmas List (2014) La autora de un niño acepta a regañadientes colaborar con su madre separada para completar una lista de tareas pendientes de vacaciones a pedido de su abuela enferma. 24. My Little Pony – Happy Birthday to You! (2017) ¿Alguien dijo «cumpleaños»? Fluttershy y Pinkie Pie tienen una fiesta especial preparada solo para ti. ¡Feliz cumpleaños de parte de toda Equestria! 25. Kill Zone 2 (2015) Un policía encubierto, su tío / jefe y un guardia de la prisión con una hija moribunda cooperan para acabar con el cerebro de un vasto sindicato del crimen. 26. Paul, Apostle of Christ (2018) Mientras se enfrenta a la ejecución, el apóstol Pablo predica la palabra de Cristo mientras su compañero, Lucas, escribe un libro revolucionario que conduce al nacimiento de la iglesia. 27. Get Rich or Die Tryin (2005) Decidido a dejar atrás sus días criminales, un narcotraficante se aboca a la música rap, pero el aspirante a artista atraviesa tiempos difíciles. 28. First Knight (1995) En esta reversión de la leyenda de Camelot, Lady Guinevere se debate entre la lealtad a su marido y su creciente amor por su rival. 29. The Code (2014) Al investigar un accidente automovilístico mortal, un periodista y su hermano hacker se topan con una conspiración que llega a las altas esferas del gobierno. 30. Much Ado About Nothing (2016) El despreocupado estudiante universitario Vicente termina en una lucha desesperada por la libertad cuando un amigo bien conectado lo acusa falsamente de un accidente vial. 31. Spanish Affair 2 (2015) El provincialismo español se pone de relieve cuando un hombre del País Vasco se embarca en una misión para evitar que su hija se case con un catalán. 32. In My Country (2018) Una maestra recurre a un hombre dudoso para recaudar dinero para la cirugía que salvó la vida de su hija, una crisis que inesperadamente se catapulta a un escenario nacional. 33. Ajji (2017) Cuando su pequeña nieta es agredida sexualmente por un hombre poderoso y no se hace justicia, una anciana pobre y frágil trama su violenta venganza. 34. The Bittersweet (2017) Mientras un asesino acecha las calles, un joven mensajero con problemas sospecha que una médica puede ser la hermana perdida que no ha visto desde la infancia. 35. The Untold Tales of Armistead Maupin (2017) Este documental traza la vida del autor de ‘Tales of the City’ Armistead Maupin, desde sus raíces conservadoras hasta su ascenso como campeón LGBTQ. 36. Cracked Up – The Darrell Hammond Story (2018) La estrella de ‘Saturday Night Live’, Darrell Hammond, revela el abuso extremo que sufrió durante la infancia, un trauma que casi destruyó su vida como adulto.