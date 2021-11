Estos espectaculares tatuajes lucen como stickers reales

Que no te engañen tus ojos: aunque no lo parezca, las piezas del artista del tatuaje Clayton Dias no son calcomanías. Sus tatuajes tienen el brillo metálico de un sticker real, con su brillo cromado y los colores tornasolados que se producen cuando les da la luz. A veces incluso parece que el tatuaje se está despegando de la piel, lo que le da aún más realismo.

El talentoso tatuador de Porto Alegre, Brasil, ha desarrollado su propia técnica para dar a los tatuajes de stickers el tratamiento holográfico, que les da un brillo metálico característico.

“Las ideas surgieron de un estudio de colores que decidí aplicar en forma de dibujo holográfico”, cuenta Dias. “En este estilo, se diferencia mucho de la técnica que ya usaba, ha sido muy bueno innovar algo. Un tatuaje holográfico requiere una buena técnica para aplicar colores».

Dias, cuyo perfil de Instagram es una prueba de que ha dominado varios estilos de tatuajes, dijo que todavía está perfeccionando la técnica holográfica para mejorar aún más sus trabajos.

Examinando su portfolio, es fácil ver cómo las obras de arte de stickers de Clayton Dias han mejorado con el tiempo. Al principio, eran calcomanías simples, luego se le ocurrieron formas de hacer que pareciera que los tatuajes se estaban despegando de la piel y, finalmente, desarrolló una técnica para hacer que los stickers parecieran holográficos, lo que requiere un conocimiento firme del sombreado, reflexión de la luz, y sutiles cambios de color.

Clayton se está volviendo cada vez más popular en Internet a medida que la gente siente curiosidad por su original estilo de trabajo, que puede apreciarse en su cuenta de Instagram @claytondiasoficial.