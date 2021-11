Intenta venderse por USD 50.000, y termina en la cárcel

Un hombre de 26 años en Nigeria fue arrestado recientemente por la policía islámica conocida como Hisbah por intentar venderse a cualquiera que pagara la tarifa de 20 millones de naras nigerianas (49.000 dólares).

Aliyu Na Idris apareció por primera vez en los titulares de las noticias nacionales a fines de octubre, cuando fue visto caminando por la ciudad de Karo con un cartel de cartón que decía «este hombre está en venta, 20.000.000N». En ese momento, el joven de 26 años, que trabaja como sastre, dijo a los periodistas que primero había intentado venderse a sí mismo en la ciudad de Kaduna, pero no pudo encontrar un comprador, por lo que se mudó a Karo. También explicó que había recurrido a venderse a sí mismo por pobreza, alegando que planeaba dar la mayor parte del dinero a sus padres y quedarse con el resto para los gastos diarios.

“La decisión de venderme se debió a la pobreza”, dijo Aliyu. «Planeo darles a mis padres 10 millones de nairas cuando finalmente consiga un comprador, pagar cinco millones de nairas como impuestos al gobierno, dar dos millones de nairas a cualquiera que me haya ayudado a conseguir un comprador y quedarme con el resto para el mantenimiento diario».

No está claro qué implicaba realmente venderse a sí mismo, pero el joven de 26 años dijo que había encontrado algunas partes interesadas, solo que no estaban de acuerdo con su tarifa solicitada de 20 millones de nara. Lamentablemente, no pudo seguir adelante con su plan, ya que después de que las noticias de sus intenciones se volvieran virales en las redes sociales, una brigada de Hisba lo detuvo por violar las reglas del Islam.

“Sí, lo arrestamos el martes y pasó la noche en nuestro cuartel. Lo que hizo está prohibido en el Islam, no puedes intentar venderte sin importar tu condición o situación”, dijo a el comandante de Hisbah, Harun Ibn Sina.

El arresto de Aliyu Na Idris provocó indignación online, y muchas personas pidieron su liberación, alegando que su detención por parte de la policía islámica era innecesaria, y que habría sido mucho más apropiado algún tipo de asesoramiento.

El joven sastre fue liberado al día siguiente de su arresto, y dijo a los reporteros locales que la Hisbah no lo maltrataba de ninguna manera, y que la policía islámica solo predicaba la palabra de Dios, y le daba consejos.