Una de las películas más famosas de la historia. Cuando un enorme tiburón afecta a una pequeña ciudad costera en el Este de los Estados Unidos, un veterano cazador de tiburones, un biólogo marino y el jefe de la policía local se unen para capturar a la bestia y poner fin a sus ataques que no sólo han puesto en peligro la vida de los habitantes del lugar si no también la llegada de turistas a la zona.

17. Call Me By Your Name