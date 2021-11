15 países que no son reconocidos por otros países

¿Cuántos países hay en el mundo? Parece una pregunta simple, pero la respuesta no es tan sencilla cuando se tiene en cuenta la complejidad de las relaciones geopolíticas. La ONU cuenta con 193 estados miembro. El comité Internacional Olímpico cuenta con 206 países integrantes, y la FIFA cuenta con 211 países como miembros. El problema es, básicamente, que la respuesta depende de a quién se le pregunte, ya que no todos los territorios que dicen ser países, son reconocidos como tales por el resto.

El youtuber Joseph Pisenti, de Real Life Lore, presentó una fascinante lista de países que no son reconocidos como legítimos por otros países debido a razones históricas, económicas y políticas. Increíblemente, la lista incluye países importantes como la República Popular China, Israel, Chipre y Taiwán.

A continuación, los 15 países no reconocidos por otros países:

Corea del Sur

Corea del Sur ha sido completamente independiente desde hace 73 años, y es miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, pero otro estado miembro de la ONU, con una población de más de 25 millones de habitantes no lo reconoce públicamente: Corea del Norte. Esto se debe a que Corea del Norte reclama la totalidad de la península de Corea, y nunca ha reconocido la autoridad o legitimidad de Corea del Sur para gobernar la mitad sur de la península, pero dado que Corea del Sur es reconocida por los otros 191 estados miembros de la ONU, su legitimidad no está realmente tan cuestionada, en comparación con cualquiera de los otros estados de esta lista.

República Popular China

La República Popular China, es estado miembro de la ONU y uno de los cinco miembros permanentes del consejo de seguridad de las Naciones Unidas que no es reconocido por otros 15 estados miembros del mismo organismo, aunque en su mayoría se trata de países bastante pequeños como Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Nicaragua, el Vaticano y otros. Sin embargo, el lugar más grande y significativo que se niega a reconocer a la República Popular China, es la República de China o ROC, también conocida como Taiwán, que es la razón de toda esta controversia. La República Popular China (RPC) en el continente y la República de China (ROC) en la isla de Taiwán, afirman ser el único gobierno legal y representativo de toda China en el escenario internacional, y cada uno persigue su propia versión de la política de una sola china. Como resultado, ni la República Popular China, ni la República de China se reconocen entre sí. Casi todo el mundo reconoce a la República Popular China (RPC) como significativamente más grande e influyente, mientras que solo 14 estados miembros de la ONU, y la santa sede han optado públicamente por ponerse del lado de una República de China (ROC) más pequeña y menos influyente.

República de Chipre

Chipre es otro estado miembro de la ONU que no es reconocido por otro estado miembro, y por un no miembro: Turquía, y la República Turca del Norte de Chipre. La República de Chipre reclamó soberanía sobre toda la isla de Chipre, pero en 1974 se produjo un golpe de estado militar dentro de Chipre, que tenía como objetivo unir la isla con Grecia. Turquía invadió rápidamente la isla para evitar que eso sucediera, expulsó a los griegos étnicos que vivían allí, y estableció la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre en ese territorio. La República de Chipre no reconoce a la República Turca del Norte de Chipre como legítima y, en respuesta, Turquía se ha negado a reconocer a la República de Chipre.

Armenia

Armenia es otro estado miembro de la ONU que no es reconocido por otro estado miembro: Pakistán. El problema aquí es que Armenia y Azerbaiyán han estado en guerra entre sí durante décadas desde su independencia, y Pakistán optó por alinearse con Azerbaiyán, negándose a reconocer a Armenia. Ahora, varios otros países se han aliado con Azerbaiyán, así como Turquía, Arabia Saudita y Yemen, que han roto sus relaciones diplomáticas con Armenia, pero todavía reconocen su existencia.

Corea del Norte

Corea del Norte es un estado miembro de la ONU que se encuentra en una situación similar a Corea del Sur, pero tiene incluso menos reconocimiento, porque tres miembros de la ONU y un no miembro no lo reconocen. Al igual que el norte, Corea del Sur también reclama la totalidad de la península coreana, y nunca ha reconocido la autoridad o legitimidad del norte para gobernar esa mitad y, en una muestra de solidaridad, tampoco Japón, Francia o Taiwán.

Israel y Palestina

Israel es miembro de las Naciones Unidas, pero actualmente no es reconocido por otros 28 estados miembros, y ese número cambia constantemente. En 1948, los estados actuales de Israel y Palestina eran parte de un territorio británico, que los sajones decidieron dividir entre un estado judío independiente, y en un estado árabe independiente, pero lo descuidaron, e inmediatamente después de la fundación de Israel, todo el mundo árabe e islámico declaró que el estado fue fundado sobre tierra árabe arrebatada a los palestinos árabes por los británicos, y se negó universalmente a reconocer su existencia.

Cuando la guerra fría se intensificó los estadounidenses apoyaron la causa israelí, mientras que los soviéticos respaldaron la causa palestina y árabe, lo que llevó a que casi todo el bloque comunista oriental retirara su reconocimiento de Israel, mientras que el propio Israel rechazó las relaciones con España durante mucho tiempo, debido a su dictador Francisco Franco, quien había mantenido una estrecha alianza con Adolf Hitler y la Alemania nazi durante la segunda guerra mundial.

Finalmente, después de la guerra de Yom Kippur de 1973, las naciones árabes promulgaron un embargo de petróleo contra todos los países extranjeros que reconocieron la existencia de Israel, debido a la ocupación israelí de todos los territorios árabes palestinos que condujeron a la ruptura generalizada de las relaciones en África y el mundo en desarrollo en 1975, Israel era ampliamente desconocido en África, Oriente Medio, Europa y Asia, pero la diplomacia israelí y estadounidense, junto con los cambios geopolíticos masivos, cambiaría drásticamente durante las próximas décadas. En 1979 Egipto rompió filas con el resto del mundo árabe al convertirse en el primer estado árabe en reconocer a Israel, a cambio de la devolución de la península del Sinaí, que Israel había tomado previamente durante la guerra de los seis días de 1967 en 1986, Franco había muerto hace mucho tiempo, y España se convirtió en el último país de Europa Occidental en reconocer a Israel en la década de 1990.

La Unión Soviética se había derrumbado, y Europa del Este junto con China finalmente lograron reconocer también a Israel. Jordania se convirtió en el segundo estado árabe en reconocerlo en 1994. Luego, Israel logró convencer a Guinea de reconocerlos en 2016, al ayudarlos con su epidemia de ébola. Chad restableció las relaciones en 2019 mientras que Estados Unidos ayudó a convencer a los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, que se convirtieron en los próximos cuatro países árabes en reconocer a Israel en 2020.

Junto con la controversia que rodea a Israel, está la polémica en torno al estado de Palestina, que reclama las áreas de la ribera occidental, este de Jerusalén y la Franja de Gaza, Tres de las cuales se encuentran actualmente bajo ocupación o bloqueo israelí. Palestina es el primer país de esta lista que no es un estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, sino que es un estado observador, una posición que solo ha ocupado durante nueve años desde 2012. Actualmente, 55 estados miembros de la ONU no reconocen al estado palestino.

Kosovo

Con una población de casi dos millones de habitantes, Kosovo declaró su independencia de Serbia hace 13 años, en 2008. Serbia se ha negado a reconocer a Kosovo como un estado soberano independiente, y ha seguido reclamándolo como una provincia autónoma serbia todo este tiempo, a pesar de que aunque 97 estados miembros de la ONU actualmente reconocen a Kosovo como una nación totalmente independiente (incluidos varios países grandes como los Estados Unidos, Canadá, Japón, Arabia Saudita, Alemania y Francia), sin embargo, la mayor parte del mundo ha adoptado la posición serbia de que Kosovo es simplemente una de sus propias provincias rebeldes.

República Árabe Saharaui Democrática o Sadr

La República Árabe Saharaui Democrática o Sadr reclama todo el territorio del Sáhara Occidental y África como su propio territorio soberano, lo que se opone acérrimamente al reclamo de Marruecos de la totalidad del Sáhara Occidental. Hasta 1975 el Sahara occidental fue ocupado por España, cuando finalmente lo abandonaron, Marruecos invadió el territorio y lo reclamó para sí, mientras el movimiento nacionalista saharaui comenzaba una guerra de independencia.

En la práctica, la mayor parte del Sahara occidental está actualmente controlado y ocupado por Marruecos, mientras que solo una estrecha franja a lo largo del interior está realmente controlada por el Sadr, cuyo reclamo a la condición de estado sobre el Sahara occidental solo es reconocido actualmente por 43 estados miembros de la ONU.

República de China

También conocida como Taiwán, la ROC solía ser miembro de las Naciones Unidas, pero fueron expulsados ​​ en 1971, y reemplazados por la República Popular de China. La ROC sigue afirmando ser el único gobierno legítimo de toda china, pero actualmente solo controla la isla de Taiwán. Los 14 miembros de la ONU que continúan sin reconocer a la RPC, por supuesto, reconocen a la ROC además de la santa sede, aunque la Roc mantiene un reconocimiento oficial muy limitado, poseen la 21a economía más grande del mundo. La República de China mantiene vínculos no oficiales con más de 50 estados miembros de las Naciones Unidas en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

República de Ossetia del Sur y República de Abjasia

Estos dos estados separatistas de Georgia declararon su independencia en 1992 y 1993. Hoy en día solo son reconocidos por los mismos cinco estados miembros de la ONU: Rusia, Venezuela, Siria, Nicaragua, y Naru. Sin embargo, el resto de los miembros de la ONU, continúan adoptando la postura georgiana de que tanto Ossetia del Sur como Abjasia son meras provincias rebeldes de Georgia.

República Turca del Norte de Chipre

La antes mencionada ocupa aproximadamente un tercio de la isla de Chipre, como era de esperar, esta república solo es reconocida por un solo miembro de la ONU: Turquía.

Artsaj

El último lugar en esta lista que es reconocido como país por sólo un miembro real de la ONU: Armenia. Artsaj es el gobierno que controla la región étnicamente Armenia de Karabakh rodeada por Azerbaiyán. Todos los demás miembros de las Naciones Unidas consideran que Karabaj es básicamente una provincia rebelde de Azerbaiyán.

Transnistria

Transnistria (o República Moldava Pridnestroviana) declaró su independencia de Moldavia a principios de los años 90, y se encuentra entre el Río Dinister en el oeste y la frontera ucraniana en el este. Casi medio millón de personas viven dentro de este territorio, y mantienen su propio gobierno independiente. La policía militar, las leyes y la bandera está totalmente separada de Moldavia, a pesar de que, aunque ni un solo miembro de la ONU reconoce a Transnistria como un país independiente, tres países que tienen algún reconocimiento de miembro de la ONU los reconocen: los mencionados Ossetia del Sur, República de Abjasia, y Artsaj, quienes mantienen una política de reconocimiento mutuo.

República de Somalilandia

La República de Somalilandia libró una brutal guerra de siete años de independencia de Somalia. En 1991 declaró su independencia unilateral del resto de Somalia. Luego de obtener la independencia de Gran Bretaña, y antes de unirse al resto de Somalia a todos los efectos, Somalilandia hoy es un país prácticamente independiente, al igual que Transnistria, tiene una población de casi 6 millones de personas, gobierno democrático completamente independiente y separado, que opera las elecciones completamente fuera del resto de Somalia, pero a pesar de todo eso, no hay un solo país o estado miembro que los haya reconocido oficialmente y, mientras tanto, Somalia continúa reclamándolos como provincia.