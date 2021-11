Estos robots bailan casi tan bien como Mick Jagger

Boston Dynamics es una de las empresas desarrolladoras de robots más destacadas de la actualidad. En parte debido a los notables avances tecnológicos que ha conseguido durante los últimos años, y en parte debido a sus adorables y espectaculares exhibiciones.

Para conmemorar el 40 aniversario del álbum Tattoo You de los Rolling Stones, Boston Dynamics publicó un asombroso clip recreando el video «Start Me Up» de la banda, representado por un grupo de robots.

El tributo, presenta el video original de 1981, junto con los robots con forma de perro llamados «Spot», que imitan las acciones de cada uno de los miembros de la banda, incluidos los movimientos de baile de Mick Jagger. Los Spots también usan sus «manos» para sincronizar los labios junto con la letra de la pista clásica.

El tributo “Spot Me Up”, realizado en colaboración con los Rolling Stones, marca la primera vez que Boston Dynamics emplea esta tecnología para recrear un video musical.

La banda lanzó recientemente su reedición del 40 aniversario de Tattoo You , completa con nueve pistas inéditas, que incluyen «Living in the Heart of Love» y una versión de «Troubles a ‘Comin'», que se incluyeron en el disco extra Lost & Found.