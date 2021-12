1. Reckoning (2019) Cuando un adolescente local es asesinado en su tranquila comunidad suburbana, dos padres que intentan proteger a sus familias deben lidiar con sus demonios internos.

2. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) Indiana Jones se ve envuelto en un complot ruso para desenterrar las Calaveras de Cristal de Akator, artefactos amazónicos con poderes sobrenaturales.

3. Black Hawk Down (2001) Cuando las fuerzas estadounidenses intentan capturar a dos subordinados de un señor de la guerra somalí, sus helicópteros son derribados y los estadounidenses sufren muchas bajas.

4. The Amazing Spider-Man 2 (2014) Spider-Man se enfrenta a Rhino y al poderoso Electro mientras lucha por mantener su promesa de dejar a Gwen Stacy fuera de su peligrosa vida.

5. 300 (2007) En 480 a. C., el rey espartano Leonidas lidera su pequeña banda de 300 soldados contra un ejército de más de 1 millón durante la Batalla de las Termópilas.

6. 300: Rise of an Empire (2014) Rodrigo Santoro está de vuelta liderando las fuerzas persas en su invasión de Grecia como un mortal convertido en dios Xerxes en esta precuela de los 300 de 2007.

7. Jack Reacher (2012) Cuando un ex policía militar investiga a un francotirador acusado de cinco homicidios, se ve envuelto en un peligroso juego del gato y el ratón en este emocionante thriller.

8. Mad Max – Fury Road (2015) En un páramo posapocalíptico, Max ayuda a una mujer rebelde y a un grupo de prisioneras a huir de la tiranía, defenderse de las amenazas y buscar su tierra natal.

9. Point Break (2015) Una vez una estrella del motocross, un agente del FBI excepcionalmente calificado se infiltra para atrapar a los eco-terroristas de Zenic que buscan la iluminación cometiendo atracos extremos.

10. Sabotage (2014) Un equipo de agentes de la DEA planea un atraco audaz, llevándose $ 10 millones en dinero de la droga. Pronto se encuentran en el objetivo de un asesino desconocido.

11. Tears of the Sun (2003) Bruce Willis interpreta a un SEAL de la Marina enviado a la jungla africana para rescatar a un médico, solo para darse cuenta de que también debe salvar a los refugiados bajo el cuidado del médico.

12. The Judge (2014) Un abogado de una gran ciudad regresa a su ciudad natal cuando su padre es acusado de asesinato. Él toma el caso, solo para descubrir secretos familiares.

13. Hard to Kill (1990) Mientras investiga a un político corrupto, Mason Storm es asesinado a tiros y dado por muerto. Con la ayuda de una enfermera, se recupera y se venga.

14. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019) Liz, madre soltera, se enamora de Ted Bundy y se niega a creer la verdad sobre sus crímenes durante años. Un drama basado en una historia real.

15. BlacKkKlansman (2018) El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.

16. Winchester (2018) La heredera de una gran fortuna en armas de fuego construye una mansión con un interior en forma de laberinto para alejar los espíritus de los asesinados por el producto de su familia.

17. Shaft (2000) El detective de la policía de Nueva York, John Shaft, arresta a Walter Wade Jr. por asesinato, pero salta a Suiza y regresa para enfrentar un juicio dos años después.

18. Temple (2017) Tres turistas estadounidenses desprevenidos visitan un misterioso santuario de montaña en Japón a pesar de las extrañas advertencias de los habitantes locales para que se mantengan alejados.

19. Four Brothers (2005) Cuatro hermanos adoptivos regresan a su ciudad natal de Detroit cuando su madre es asesinada y prometen vengarse de los asesinos.

20. Be Somebody (2016) Para escapar del estrés de la fama, la estrella del pop adolescente Jordan va de incógnito a un pequeño pueblo, donde forma un vínculo especial con la estudiante de arte de la escuela secundaria Emily.

21. The Wife (2017) En Estocolmo, una esposa solidaria mira hacia atrás y reconsidera sus elecciones en la vida cuando su esposo ensimismado acepta el Premio Nobel de Literatura.

22. People, Places, Things (2015) Cuando su esposa se va, un novelista gráfico intenta mantener la cordura mientras cría a sus hijas gemelas, hace malabarismos con dos trabajos y comienza de nuevo la vida.

23. The Bronze (2015) Una espinosa gimnasta olímpica ganadora de la medalla de bronce aprovecha descaradamente su estatus de héroe de pueblo hasta que se enfrenta a entrenar a un talentoso prometedor.

24. Hello, My Name Is Doris (2015) Una modesta mujer de 60 años que asiste a un seminario de autoayuda después de la muerte de su madre se siente inspirada a ser más abierta y perseguir a un compañero de trabajo décadas más joven.

25. Gridiron Gang (2006) En este conmovedor drama, un oficial de libertad condicional en un campo de detención para delincuentes juveniles espera convertir a los presos adolescentes en un equipo de fútbol exitoso.

26. Triumph in the Skies (2015) Tres pilotos navegan por viejas y nuevas relaciones románticas en el contexto de su compañía aérea con sede en Hong Kong.

27. Triple Tap (2010) Después de que el francotirador campeón Ken Yao interviene en el robo de una camioneta blindada, se encuentra en desacuerdo con el policía que maneja el caso.

28. She Remembers, He Forgets (2015) Años después de un matrimonio infeliz con uno de los dos chicos que la amaban en la escuela secundaria, una mujer se pregunta si debería haberse casado con el otro.

29. See No Evil, Hear No Evil (1989) Wally es ciego y Dave es sordo. Pero cuando un hombre es asesinado fuera del quiosco donde trabajan, la policía atrapa al improbable duo.

30. One Direction – This Is Us (2013) El galardonado documentalista Morgan Spurlock gira su cámara hacia el fenómeno de la banda de chicos One Direction en esta combinación de película de concierto y pase entre bastidores.

31. Don’t Go Breaking My Heart 2 (2014) Zixin está a punto de casarse con Qihong, pero su extrovertida ex vuelve a causar estragos cuando identidades erróneas y triángulos amorosos agitan el paraíso de la pareja.

32. Across Grace Alley (2013) Un niño, molesto por el divorcio de sus padres, se enamora de la vecina de su abuela, una bailarina fascinante a la que mira a través de una ventana.

33. Nekfeu – Les Étoiles Vagabondes (2019) Navegando por presiones creativas y disgustos personales, el rapero francés Nekfeu emprende una búsqueda global de inspiración musical en este documental.

34. The Violin Player (2016) Un violinista de sesión de Bollywood desempleado en Mumbai finalmente consigue un pequeño concierto, pero es lo que sucede en su camino a casa lo que resulta verdaderamente transformador.

35. Inside the Real Narcos (2018) – Serie Exponiendo una perspectiva rara vez vista sobre las guerras de las drogas, el excomandante de las Fuerzas Especiales Jason Fox entrevista a traficantes peligrosos y miembros del cártel.

36. Serial Killer with Piers Morgan (2018) – Serie A través de intensas entrevistas en prisión, Piers Morgan revisa los crímenes de tres asesinos en serie condenados y aprende más sobre sus motivos.

37. The Cuba Libre Story (2015) – Serie Esta serie documental narra la tumultuosa historia de Cuba, una nación de conquista extranjera, luchadores por la libertad y maquinaciones políticas de la Guerra Fría.

38. Way Back into Love (2011) – Serie Después de años en los Estados Unidos, una inmigrante taiwanesa regresa a su ciudad natal con una hija pequeña a cuestas para ayudar a su padre con su alojamiento y desayuno.

39. Fifty – The Series (2018) – Serie Haciendo malabarismos entre carreras y familias, cuatro mujeres ambiciosas que enfrentan crisis únicas sopesan las consecuencias de sus elecciones a medida que se acercan a los 50 años.

40. Sons of the Caliphate (2017) – Serie Tres hombres ricos y hambrientos de poder luchan por la soberanía en medio de políticas corruptas, deseos apasionados y obligaciones familiares.

41. Crazy, Lovely, Cool (2018) – Serie Para un grupo de estudiantes universitarios carismáticos, las estremecedoras revelaciones de un blog del campus convierten la supervivencia de la vida universitaria en un asunto serio.

42. Heaven’s Garden (2011) – Serie Cuando su esposo va a la cárcel por bancarrota, una mujer se lleva a sus dos hijas a vivir con su padre, quien rompió los lazos con ella hace años.

43. Ice Fantasy (2016) – Serie El príncipe de la Tribu del Hielo viaja a una montaña sagrada para vencer al mal, pero pronto se encuentra en guerra con la Tribu del Fuego, liderada por su hermano perdido hace mucho tiempo.

44. Happy And (2011) – Serie Este drama de relaciones con las que se puede relacionar explora las pruebas de la vida real y las alegrías de la vida matrimonial a través de la lente de 11 esposas diferentes.

45. K-POP Extreme Survival (2012) – Serie Seung Yeon decide perseguir su sueño de convertirse en una estrella del K-pop y hacer una audición para un grupo popular. Solo hay una trampa: es una banda de chicos.

46. Lost and Found Music Studios (2016) – Serie Los cantantes y compositores adolescentes en un programa de música de élite forman lazos de amistad, creatividad y romance mientras convierten su pasión en su profesión.

47. Sonic Boom (2014) Sonic, el erizo más rápido y azul del mundo, se une a sus amigos animales para evitar que el Dr. Eggman convierta su isla en un parque temático.

48. Clarence (2014) Un estudiante de cuarto grado aventurero y despreocupado convierte lo mundano en diversión y encuentra posibilidades en la vida cotidiana.

49. The Amazing World of Gumball (2011) Gumball el gato y su pez dorado, Darwin, se meten en todo tipo de situaciones locas en esta atractiva serie animada de Cartoon Network.

50. Adventure Time (2010) El joven Finn y su amigo perro que cambia de forma, Jake, viven una serie de aventuras surrealistas mientras viajan a través de la Tierra postapocalíptica de Ooo.

51. We Bare Bears (2015) Grizzly, Panda y Ice Bear son tres hermanos osos adoptados que luchan contra sus instintos animales para encajar en el mundo humano moderno y civilizado.

52. Trunk Train (2017) Un elefante sin memoria lleva a un oso hormiguero vegetariano y a una colonia de termitas posiblemente extraterrestres en un salvaje viaje en tren por América Latina.

53. Tom and Jerry – The Movie (1992) Tom y Jerry, uno de los dúos animados más famosos de todos los tiempos, cobran vida en la pantalla grande en esta mágica aventura llena de música.

54. Irmão do Jorel (2016) Esta es la historia de un chico de pelo rizado que tiene un hermano llamado Jorel. Jorel es famoso y sorprendente y el mejor. Pero se trata del hermano de Jorel.

55. The Little Mermaid (2018) En esta versión del cuento clásico, una sirena de circo cautiva transforma las vidas de un periodista escéptico y su hermanita con los ojos muy abiertos.