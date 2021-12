Como tutora legal profesional de adultos mayores, Marla halla la próxima víctima perfecta, pero esta vez no todo será lo que parece.

Unos padres que usualmente dicen que no a todo deciden ceder el control a sus hijos por un día, con algunas condiciones, y desatan un sinfín de divertidas aventuras.

26. Biggie: I Got a Story to Tell