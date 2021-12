84. Los memes del escandaloso sorteo de la Champions League

El sorteo de octavos de final de la Champions League es uno de los momentos más esperados de todo el año para los aficionados del fútbol. Se realizó y salió el partido soñado: PSG vs Manchester United, lo que equivale a decir Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. Pero luego ocurrió lo impensado: se detectaron errores en el software y en las bolillas por lo cual todo el sorteo quedó anulado y debió realizarse de nuevo. Al igual que Messi y Cristiano en esta foto, las redes no pararon de reír con memes.