1. The Change-Up (2011) Un playboy y un padre de familia son los mejores amigos que quieren la vida del otro, y tienen la oportunidad cuando intercambian cuerpos después de una noche de fiesta.

2. Don´t Breathe (2016) Es ciego y rico, el blanco perfecto para un robo. Pero las tornas cambian cuando tres ladrones adolescentes se encuentran en un juego letal del gato y el ratón.

3. Deliver Us from Evil (2014) Mientras investiga un caso extraño, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York se encuentra con un sacerdote que lo convence de que el incidente está relacionado con una posesión demoníaca.

4. Up in the Air (2009) Ryan Bingham vuela por todo el país despidiendo empleados en nombre de las empresas, pero se enfrenta a perder el trabajo que le gusta con Natalie, recién graduada de la universidad.

5. 2012 (2009) Cuando una avalancha de desastres naturales amenaza con destruir el mundo, un padre divorciado intenta desesperadamente salvar a su familia en este thriller apocalíptico.

6. Fury (2014) Un joven recluta experimenta el horror de la guerra con un veterano equipo de tanques estadounidenses durante el feroz combate de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

7. The Book of Eli (2010) Decidido a proteger un texto sagrado que promete salvar a la humanidad, Eli emprende una búsqueda hacia el oeste a través del árido país postapocalíptico.

8. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) Una joven de la antigua China anhela una vida aventurera en lugar de un aburrido matrimonio arreglado en la épica película de artes marciales ganadora de un Oscar de Ang Lee.

9. Erin Brockovich (2000) Julia Roberts ganó un Oscar en este drama emocional por su interpretación de una madre divorciada dos veces que ve una injusticia y se enfrenta a los malos.

10. Crimson Peak (2015) Después de que una heredera estadounidense se casa con un aristócrata británico sin un centavo y se muda a su mansión, la siniestra casa comienza a revelar sus sangrientos secretos.

11. Mary Shelley’s Frankenstein (1994) Rechazado por la sociedad, una criatura compuesta por cadáveres de criminales y un cerebro brillante planea vengarse de su creador, el Dr. Viktor Frankenstein.

12. The Leisure Seeker (2017) Huyendo de los niños y las obligaciones, una pareja sale a la carretera en una vieja casa rodante de Leisure Seeker y se dirige a la casa de Ernest Hemingway en Key West.

13. Sparkle (2012) Cuando tres hermanas de Detroit saltan a la fama como un grupo de chicas de Motown en la década de 1960, su repentino éxito crea un conflicto que destroza sus vidas.

14. The Wolfman (2010) En una visita a Londres, un hombre lobo muerde a un estadounidense y una transformación a la luz de la luna lo deja con un hambre salvaje.

15. What to Expect When You’re Expecting (2012) Esta comedia romántica repleta de estrellas sigue la intersección de las vidas de varias parejas que se arriesgan con los altibajos del embarazo y la inminente paternidad.

16. Happy Gilmore (1996) Un jugador de hockey fallido convertido en un genio del golf poco convencional está decidido a ganar un torneo de la PGA para salvar la casa de su abuela con el premio en metálico.

17. Bridget Jones’s Baby (2016) Cuando Bridget, siempre soltera, se encuentra embarazada a los 43 años, tiene que averiguar si está lista para la maternidad y quién es el padre del bebé.

18. The Huntsman – Winter’s War (2016) Después de una devastadora traición, la bondadosa reina Freya desata poderes perversos y libra la guerra contra el amor, del que son víctimas los guerreros Eric y Sara.

19. Warcraft (2016) Los humanos y los orcos chocan cuando los guerreros de Draenor llegan a Azeroth a través de un portal en esta historia de fantasía basada en el popular videojuego.

20. The Rider (2017) Después de una caída casi fatal, un vaquero duda en alejarse de sus días de montar a caballo, incluso si eso significa arriesgar su vida.

21. Marianne & Leonard – Words of Love (2019) Este documental narra la historia de amor del compositor Leonard Cohen y el espíritu libre Marianne Ihlen desde sus primeros años en la isla griega de Hydra.

22. Dance with Me (1998) Una instructora de baile hastiada de Houston cree que pudo haber encontrado una pareja de baile competitiva en un apuesto cubano emigrado que trabaja como conserje.

23. Autohead (2016) Un equipo de producción que piensa que está haciendo un documental sobre un humilde conductor de rickshaw de Mumbai, descubre una verdad espantosa sobre el tema de su película.

24. Grey’s Anatomy (2005) La pasante (y eventual residente) Meredith Gray se ve envuelta en pasiones personales y profesionales con sus compañeros médicos en un hospital de Seattle.

25. Modern Family (2009) (Serie) Esta comedia ganadora de un Emmy sigue a Jay Pritchett y su ecléctica familia mientras enfrentan los desafíos de la vida contemporánea en Los Ángeles.

26. Vexed (2010) (Serie) El encantador y holgazán DI Jack Armstrong y la impulsiva DI profesional Kate Bishop intentan resolver crímenes juntos sin volverse locos el uno al otro.

27. Save Me (2017) (Serie) Cuatro jóvenes acuden al rescate de un ex compañero de clase cuya familia ha sido absorbida por las garras de un culto religioso y su carismático líder.

28. See You in Time (2017) (Serie) Una serie de misteriosos mensajes de texto del futuro envían ondas a las vidas de una repartidora y una ciclista consumada.

29. Memory Love (2017) (Serie) Al perder su memoria y su novio después de un accidente automovilístico, Jia-en se cruza con un receptor de trasplante de corazón que la ayuda a recordar su pasado.

30. Demon’s Path (2018) (Serie) Para atrapar a tres mentes criminales, un grupo de policías se une a un patólogo forense que puede ver los momentos finales de una víctima de asesinato antes de la muerte.

31. Iron Ladies (2018) (Serie) Tres mujeres de treinta y tantos en trabajos de alto nivel en una firma de comercio electrónico de belleza parecen tenerlo todo, excepto cuando se trata de amor y química romántica.

32. Lavender (2002) (Serie) Antes de que uno de ellos se mude a los Estados Unidos, dos amigos de la infancia prometen reunirse cuando sean adultos. Pero la enfermedad y los caprichos del corazón se interponen en el camino.

33. Tong – Memories (2016) (Serie) Un joven duro de mal genio y sin paciencia para los matones gana una reputación legendaria como el mejor luchador callejero de Busan.

34. El final del paraíso (2019) (Serie) En Colombia, el nuevo director de la DEA apunta a una banda de traficantes que empujan una droga poderosa mientras compiten con un enemigo que posee una red profunda.

35. Fullmetal Alchemist (2003) (Serie) Los hermanos Edward y Alphonse usan la alquimia para resucitar a su madre, pero desatan una reacción química que desgarra sus cuerpos.

36. Fullmetal Alchemist – Brotherhood (2009) (Serie) Después de que ambos sufren daños físicos, los hermanos Edward y Alphonse luchan contra fuerzas nefastas para intentar recuperar sus cuerpos en este anime sobrenatural.

37. Young Justice (2010) (Serie) Esta serie animada sigue a Robin, Aqualad y otros compañeros de superhéroes adolescentes mientras forman un escuadrón secreto de lucha contra el crimen para salvar el mundo.

38. Zapped (2014) Una adolescente descubre una aplicación de adiestramiento de perros que puede hacer que los jóvenes obedezcan todas sus órdenes. Pero pronto descubre que no es la panacea que esperaba.

39. Seven and Me (2017) (Serie) Una niña descubre que es la descendiente moderna de Blancanieves cuando siete enanos llegan a su casa suburbana para servir como sus ángeles de la guarda.

40. The Little Prince (2015) Cuando una chica con demasiadas ocupaciones se hace amiga de un aviador excéntrico, él la regaña con historias sobre las aventuras de un chico inusual que vive en un asteroide.

41. Turbo (2013) Un caracol obsesionado con la velocidad que sueña con ser el mejor piloto de carreras del mundo tiene su oportunidad cuando un accidente lo imbuye de una velocidad de alto octanaje.

42. Casper (1995) Bill Pullman interpreta a un médico fantasma contratado por una heredera para deshacerse de los espíritus de Whipstaff Manor para que pueda encontrar un tesoro que se rumorea que está escondido allí.

43. Max and Ruby (2002) (Serie) Max, de tres años, puede ser callado, pero a menudo es lo suficientemente inteligente como para burlar a su hermana mayor, Ruby. Sin embargo, los hermanos conejitos se llevan muy bien.

44. Caillou (1998) (Serie) El despreocupado preescolar Caillou explora su mundo con sus amigos y familiares, y aprende valiosas lecciones de vida sobre el trabajo en equipo en el camino.

45. The Backyardigans (2004) (Serie) Conoce a cinco animados amigos animales a los que les encanta cantar, bailar y usar su imaginación para embarcarse en extravagantes aventuras en lugares mágicos.

46. The Adventures of Chuck and Friends (2010) (Serie) Acércate al camión volquete Chuck y sus amigos motorizados mientras viven todo tipo de locas aventuras y aprenden lo que significa ser un buen amigo.

47. 31 Minutos (2019) (Serie) Conducido por Tulio Triviño y sus compañeros títeres, este programa de noticias ficticio parodia la actualidad y la cultura pop mezcladas con segmentos estrafalarios.

48. The Unbeatables (2013) Cuando su archienemigo regresa para ajustar cuentas, un as de futbolín y su equipo encarnado mágicamente deben salvar la ciudad y cortejar a su chica.

49. Littlest Pet Shop – A World of Our Own (2018) (Serie) En Paw-Tucket, las mascotas de todo tipo forman amistades, persiguen sus pasiones y se lo pasan en grande siendo ellas mismas.

50. My Little Pony Friendship Is Magic – Best Gift Ever (2018) Los ponis se inspiran en el espíritu de las fiestas dibujando nombres para un intercambio de regalos y luego corren por Equestria en busca de los regalos perfectos.

51. My Little Pony Equestria Girls – Rollercoaster of Friendship (2018) Rarity consigue un trabajo de verano en Equestria Land, lo que hace que Applejack se sienta celosa. Pero cuando sus amigos comienzan a desaparecer, deben trabajar juntos para encontrarlos.

52. My Little Pony Equestria Girls – Forgotten Friendship (2018) La editora del anuario escolar Sunset Shimmer ha sido borrada repentinamente de los recuerdos de sus mejores amigos y debe descubrir cómo solucionarlo.