231. El accidente de Lola Latorre antes de viajar a Miami

«Me levanto en Buenos Aires antes de venir para acá, para Miami, estoy tomando el desayuno con la computadora, leyendo un par de cosas. Se me cae un vaso con agua arriba de la computadora, en el teclado, se me rompe la computadora…

Nunca más prendió. La llevé con un técnico que nunca me la pudo arreglar. O sea, se dañó toda la parte de adentro. Chicos, perdí todo: perdí mis apuntes, mis trabajos prácticos.

Finalmente, Lola Latorre explicó que había conseguido un técnico que desarmó toda la computadora, la limpió y la arregló, por lo que pudo recuperar sus textos y viajar tranquila.