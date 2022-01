1. No miren arriba

La serie más exitosa no solo del año, sino de la historia: ‘El juego del calamar’. Cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible… con un riesgo mortal.

20. You: Temporada 3

26. The One

Como tutora legal profesional de adultos mayores, Marla halla la próxima víctima perfecta, pero esta vez no todo será lo que parece.

Unos padres que usualmente dicen que no a todo deciden ceder el control a sus hijos por un día, con algunas condiciones, y desatan un sinfín de divertidas aventuras.

39. Biggie: I Got a Story to Tell