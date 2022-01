The Rhythm Section es una película de acción y suspenso con Jude Law y Blake Lively. Las críticas fueron muy negativas. Y en Estados Unidos tuvo uno de los peores fines de semana de estreno de toda la historia para un filme de este tamaño: apenas 2,7 millones de dólares. Las pérdidas se estiman en el orden de los 40 millones de dólares.

59. The Rhythm Section

57. The Call of the Wild