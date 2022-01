The Washington Post lanza un newsletter para ayudar a los lectores a comprender gráficos y tablas

The Washington Post lanzó recientemente un newsletter gratuito llamado “Cómo leer este gráfico” (How to Read This Chart), que profundiza en los datos detrás de las principales noticias de la semana, y enseña a los lectores cómo mejorar las visualizaciones.

El corresponsal Philip Bump será el encargado de analizar cada sábado un gráfico que explica un determinado fenómeno, en temas que incluyen economía, cultura pop y política.

«Los gráficos y las visualizaciones se relegan a tipos específicos de artículos en lugar de ser una herramienta como las fotografías, que pueden ilustrar mejor una historia», dice Bump. «Al centrarse específicamente en cómo se utilizan bien los datos y ampliar el proceso para hacer un buen gráfico, la esperanza es que tanto la audiencia como el creador se sientan más cómodos al presentar los datos visualmente».

El boletín forma parte de un esfuerzo de The Post para desarrollar sus ofertas de visualización de datos: en junio pasado, el periódico agregó 14 nuevos roles a su equipo de diseño, incluido un editor de datos y cuatro reporteros gráficos. Dada la naturaleza atractiva del periodismo visual, y el poder de creación de hábitos de los boletines, The Post espera que How to Read This Chart actúe como un vehículo para adquirir y retener suscripciones digitales.

«Estamos muy contentos de ampliar nuestra cartera de boletines para incluir un producto dedicado a ayudar a los lectores a comprender mejor y digerir fácilmente las noticias a través de narraciones visuales impulsadas por datos», dijo Rachel Van Dongen, editora de The Washington Post. «Nuestros lectores aman a Philip Bump, después de haber seguido sus perspicaces opiniones sobre las noticias del día durante años, y esperamos que comparta su análisis directamente con los lectores en la bandeja de entrada».

How to Read This Chart espera aprovechar el atractivo de gráficos como mapas, cuadros y diagramas, que tienen altas tasas de métricas de lectores. Varios de los artículos más vistos de The Post de todos los tiempos, como el simulador de coronavirus creado por el periodista Harry Stevens la primavera pasada, han sido visualizaciones de datos. Las historias centradas en gráficos también son particularmente efectivas para convertir a los lectores en suscriptores: a menudo están en la lista de The Post de las historias de mayor conversión.