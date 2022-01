Todos los meses Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films.

Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles son los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes. Por eso, para evitar quedarte con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, les anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de febrero.

Esto no quiere decir que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

A continuación, la lista de todo lo que se va de Netflix en las próximas semanas:

AnteriorSiguiente 1. The Firm (1993) Cuando un graduado de la Facultad de Derecho de Harvard se une a una prestigiosa firma, ignora la advertencia de su esposa, quien teme que el lucrativo trato parezca demasiado bueno para ser verdad. 2. Deepwater Horizon (2016) Esta dramatización de la catástrofe de 2010 en la plataforma petrolera titular también narra las 12 horas previas a lo que se convirtió en un colosal desastre provocado por el hombre. 3. 10 Cloverfield Lane (2016) Después de romper con su prometido, una mujer sufre un accidente y se despierta en un búnker con un hombre que la convence de que ha habido un evento apocalíptico. 4. Jack and Jill (2011) Adam Sandler cumple una doble función como el hombre de familia Jack y su autoritaria hermana gemela, Jill, quien se instala durante las vacaciones para una estadía prolongada. 5. The Bounty Hunter (2010) El cazarrecompensas Milo Boyd encuentra su última misión absolutamente satisfactoria cuando se entera de que el saltador de fianza que debe perseguir es su ex esposa, Nicole. 6. The Family Fang (2015) Dos hermanos adultos regresan a regañadientes a la casa de sus padres artistas de performance, pero las cosas cambian cuando mamá y papá se levantan y desaparecen. 7. Ace Ventura – When Nature Calls (1995) Ace viaja a las selvas de África para recuperar un raro murciélago blanco. Pero si falla, seguramente seguirá una guerra con la violenta tribu Wachootoo. 8. Knowing (2009) Un profesor de astrofísica del MIT y su hijo descubren una serie de números de una cápsula del tiempo que parecen revelar un cataclismo que acabará con la humanidad. 9. Disobedience (2017) Una fotógrafa de Nueva York regresa a su antiguo hogar, una comunidad judía ortodoxa que la rechazó hace años por su atracción por un amigo de la infancia. 10. The Mirror Has Two Faces (1996) Cansada de ser soltera, la profesora de mediana edad Rose Morgan acepta la propuesta de su colega, pero su colega solo quiere un matrimonio platónico. 11. The Opposite of Sex (1998) Cuando una manipuladora de 16 años se muda con su medio hermano gay y su amante, pronto seduce a su camino hacia un perturbador triángulo amoroso. 12. The Perfect Guy (2015) Después de que la cabildera Leah termina su largo romance con Dave, que tiene fobia al matrimonio, se enamora de Carter, un encantador experto en seguridad con una agenda oculta y oscura. 13. Pixels (2015) Cuando los extraterrestres atacan la Tierra al estilo de los viejos videojuegos, el presidente y sus amigos de la infancia (una manada de antiguos reyes de las salas de juegos) entran en acción. 14. Free Fire (2016) Una transacción de armas incompleta en un almacén desierto se convierte en una batalla campal cuando las dos partes se involucran en un tiroteo sin prisioneros. 15. Aterrados (2017) Cuando comienzan a suceder cosas espeluznantes en un barrio de Buenos Aires, los investigadores paranormales y un ex policía abren una investigación aterradora. 16. The Reconquest (2016) Años después de que fueran novios de la infancia, Manuela y Olmo comparten una noche en Madrid, donde hablan de su pasado y la posibilidad de un futuro. 17. Happy New Year (2014) Un ladrón de diamantes en busca de venganza reúne a un equipo heterogéneo para infiltrarse en un hotel de Dubái que alberga un concurso de baile. Pero primero tienen que aprender a bailar. 18. Dilwale (2015) Una joven pareja se enamora, pero las lealtades en conflicto los separan. Años más tarde, el destino interviene y les da una segunda oportunidad. 19. Heroes Wanted (2016) Cuando su agencia de operaciones especiales es aniquilada, España reúne apresuradamente un nuevo equipo para desactivar un complot terrorista. Pero, ¿quiénes son estos aspirantes a héroes rudimentarios? 20. The Addams Family (1991) Saliendo de las páginas de los dibujos animados de Charles Addams y de la serie de televisión de la década de 1960, los miembros de la amada y macabra familia llegan a la pantalla grande. 21. Stuart Little (1999) El Sr. y la Sra. Little quieren adoptar un hermano para su único hijo, pero obtienen más de lo que esperaban cuando aceptan a un ratón con actitud. 22. Spartacus (2010) (Serie) Un hombre tracio es condenado a una muerte brutal en la arena, solo para sobrevivir a sus verdugos y renacer como el gladiador esclavizado Espartaco. 23. Tiempos de guerra (2017) (Serie) En 1921, aprendices de enfermera de la clase alta de Madrid abren un hospital en Melilla para los soldados de la Guerra del Rif, encontrando amistad y romance mientras salvan vidas. 24. Secret of the Nile (2016) (Serie) Cuando su hermana desaparece mientras trabaja en el Grand Hotel, un hombre se une al personal para obtener respuestas. Dentro de sus elegantes paredes, encuentra el amor y la intriga. 25. Love for Ten – Generation of Youth (2013) (Serie) Un estudiante de ingeniería nerd se enamora de una chica bonita y extrovertida en su universidad. Para acercarse, se une al grupo de teatro al que ella pertenece. 26. The Kirlian Frequency (2017) (Serie) A medianoche, un DJ solitario transmite las historias más extrañas y aterradoras desde los límites exteriores de Kirlian, una ciudad perdida en algún lugar de Argentina. 27. No Game No Life (2014) (Serie) Los legendarios hermanos Sora y Shiro son transportados a un mundo donde la vida es una serie de juegos y la humanidad está en grave peligro de extinción. 28. Sword Art Online Alternative – Gun Gale Online (2018) (Serie) La estudiante universitaria Karen toma Gun Gale Online y se gana la reputación de Pink Demon. Luego, su compañero de juego, Pitohui, le pide que se una al Squad Jam. 29. ¿Está mal tratar de recoger chicas en un calabozo? (2015) (Serie) El adorable tonto Bell Cranel quiere una aventura, y cuando conoce a la diminuta diosa Hestia, obtiene mucho más de lo que esperaba. 30. Fate/stay night – Unlimited Blade Works (2014) (Serie) Los jóvenes Rin y Shiro se unen como aliados cuando son elegidos para competir en un torneo secreto por la posesión del Santo Grial. 31. Pocoyo (2005) (Serie) Descubrimiento es el nombre del juego para el simpático niño Pocoyó en esta serie de aventuras animadas realistas y llenas de colores para niños en edad preescolar. 32. Shopkins (2014) (Serie) Los pequeños artículos de la tienda de comestibles cobran vida como los Shopkins, que tienen divertidas aventuras en Small Mart y en el pueblo mágico llamado Shopville. 33. My Little Pony – Friendship Is Magic (2010) (Serie) Viaja a la tierra encantada de Equestria, donde la unicornio Twilight Sparkle y sus amigos tienen aventuras y aprenden valiosas lecciones sobre la amistad. 34. Z4 (2018) (Serie) El veterano del negocio de la música en decadencia, Zé, se da cuenta de que solo tiene una oportunidad más de redimirse. Debe reunir una exitosa banda de chicos de un grupo heterogéneo de novatos del pop.