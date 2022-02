Ramen con helado, el último hit gastronómico japonés

Un restaurante japonés ha llamado mucho la atención por su exclusivo plato Miso Ramen que viene con un cono de helado de crema que se derrite en el centro del tazón.

Si tuviéramos que hacer una lista de los ingredientes que cree que mejor complementan el miso ramen, la leche y el helado probablemente no estarían en la parte superior. Pero eso prueba que no somos visionarios gourmet, como la gente de Franken, un restaurante en Osaka, Japón.

El 4 de enero, Franken comenzó a vender su exclusivo plato de ramen de miso rojo agridulce con un cono de helado suave que se derrite en él. Aparentemente, pasaron por muchos tipos de postres, y el helado fue inesperadamente compatible con el plato de ramen.

La sopa en sí se basa en miso y pasta de chile rojo gochujang, y también contiene extractos de carne de cerdo, res y pollo. No suena como el tipo de comida que mezclaría con leche y crema dulce, pero Franken afirma que te sorprendería lo bien que combinan. Están tan seguros de que a la gente le gustará, que solo sirven su miso ramen con el helado.

“Después de probar más de 10 tipos de helado, me decidí por una crema suave mixta con chocolate que no es demasiado dulce en comparación con un simple helado de leche”, dijo el Sr. Shimizu, el creador del inusual plato. “Complementa maravillosamente el miso picante y no interfiere con el sabor del ramen”.

Curiosamente, esta no es la primera incursión de Franken en extrañas combinaciones dulces y picantes. El año pasado, llamaron mucho la atención por un plato igualmente extraño de miso ramen y algodón de azúcar. ¿Qué se les ocurrirá el próximo año?