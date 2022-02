Un hombre inocente es condenado por doble asesinato. Su vida cambiará para siempre, pero también las de todas las personas de la prisión. Fue nominada a 7 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor, aunque increíblemente no ganó ninguno.

La película con la que el director Christopher Nolan saltó a la fama. Un hombre sufre de pérdida de memoria de corto plazo e intenta encontrar al asesino de su esposa. Su salud le representa un problema: al no poder recordar, vive en un estado de confusión constante. Para superar esto se realiza tatuajes en el cuerpo, toma anotaciones y fotografías con los avances de su investigación. Nominada a 2 premios Oscar.

Una de las películas más famosas de la historia. Cuando un enorme tiburón afecta a una pequeña ciudad costera en el Este de los Estados Unidos, un veterano cazador de tiburones, un biólogo marino y el jefe de la policía local se unen para capturar a la bestia y poner fin a sus ataques que no sólo han puesto en peligro la vida de los habitantes del lugar si no también la llegada de turistas a la zona.

13. Los Meyerowitz: la familia no se elige

Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Leonardo Di Caprio y Tom Hanks. Un agente del FBI asume como propia la misión de capturar al astuto estafador Frank Abagnale Jr., pero Frank no solo se escapa, sino que se deleita con la persecución.

Tras una ruptura amorosa, Joel quiere someterse a un procedimiento para borrar de su memoria a su ex pareja. Una obra maravillosa en la que los recuerdos se mezclan con la realidad y el cerebro batalla con el corazón al redescubrir el amor.

18. Call Me By Your Nam