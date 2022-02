El concurso Close-up Photographer of the Year premia las mejores fotografías de primeros planos, macro y micro de los abundantes ecosistemas del planeta Tierra

Una vez más y con más la organización Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), dedicada a las fotografías de primer plano, macro y micro, anunció sus imágenes ganadoras.

El tema del desafío de este año fue “Two of a kind” o “Tal para cual” y las imágenes presentan una enorme variedad de dúos dinámicos. El fotógrafo holandés Alex Pansie se llevó a casa el premio principal, con su adorable imagen de dos ardillas comiendo amapola en un césped de Viena.

“Estas impresionantes imágenes muestran el poder de dos, ya sean dos ardillas terrestres trabajando juntas o dos escarabajos ciervos luchando por parejas en un campo boscoso”, dijo la cofundadora de CUPOTY, Tracy Calder, en un comunicado. “Una vez más, los participantes han demostrado que la fotografía de primeros planos puede ayudarnos a ver el mundo de nuevo y descubrir la belleza en temas que a menudo se pasan por alto”.

El Desafío CUPOTY se lleva a cabo anualmente, con un tema diferente cada año. Sus creadores dicen que la competencia, fundada en 2018, tiene como objetivo alentar a los fotógrafos a reducir la velocidad y conectarse con el mundo natural.

A continuación, las imágenes ganadoras del desafío:

AnteriorSiguiente 1. Ganadora absoluta – “True Love” por Alex Pansier (Países Bajos) 2. Segundo lugar – “Mature Comatricha” por Barry Webb (Reino Unido) 3. Tercer lugar – “Leaves of Lace” por Julia Briggs (Reino Unido) 4. Finalista – “Sonchus Asper Flower Stem Section” por Gerd A. Günther (Alemania) 5. Finalista – “Eating Perch” por Luc Rooman (Bélgica) 6. Finalista – “Blue Beauty Morning” por Roelof de Hoog (Países Bajos) 7. Finalista – “Dysdercus Concinnus Coitus” por Hugo Camacho (Colombia) 8. Finalista – “The Couple” por Henrik Spranz (Alemania) 9. Finalista – “Mushrooms in the Spotlight” por Ria Bloemendaal (Países Bajos) 10. Finalista – “Toad Love” por Rob Blanken (Países Bajos) 11. Finalista – “Hidden Treasures” por Javier Lafuente (España) 12. Finalista – “German Wasps” por Alan Clark (Reino Unido) 13. Finalista – “Harlequin Shrimps” por Adriano Morettin (Italia) 14. Finalista – “Two Toads” por Mathieu Foulquie (Francia) 15. Finalista – “Over the Mineral World” por Carlos Pérez Naval (España) 16. Finalista – “Diderma floriforme” por Barry Webb (Reino Unido) 17. Finalista – “The Kiss” por Angi Wallace (Reino Unido) 18. Finalista – “The Pear-fect Pair” por Heidi Egerman (Estados Unidos) 19. Finalista – “The Fight” por Pål Hermansen (Noruega) 20. Finalista – “Teamwork” por Roman Willi (Suiza) 21. Finalista – “Hey What’s that” por Noelle Bennett (Nueva Zelandia)