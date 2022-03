Blast Radio: transmisiones efímeras de audio para DJs

El crecimiento de las transmisiones de audio y los podcasts ha venido de la mano con el lanzamiento de nuevas plataformas que buscan competir con Spotify y Apple Music. Una de ellas es Blast Radio, que se autodefine como una «plataforma de transmisión de audio de alta calidad» dirigida a los creadores. Mediante un dispositivo llamado «Blast Box», los músicos, DJs, podcasters y demás pueden transmitir desde un equipo de audio profesional directamente a la aplicación, donde los fans pueden escuchar en directo y aportar consejos.

Otra particularidad distintiva de Blast Radio es que los audios subidos a su plataforma funcionan de manera similar a las historias de Instagram: se encuentran disponibles durante 24 horas y luego desaparecen para siempre.

¿Cuáles son los beneficios de un audio que dure 24 horas? Según la empresa, Blast pretende fomentar una relación más profunda entre los artistas y sus fans, permitiéndoles transmitir audio de forma rápida y frecuente, trabajando en nuevas ideas delante de los fans o explicando las canciones compás a compás. Además, al igual que en Instagram, se genera la sensación de inmediatez, de que el contenido debe escucharse «ahora o nunca», ya que en un día desaparecerá. Es por esa razón que el fuerte de Blast Radio son las transmisiones en vivo.

En Blast Radio hay programas de radio semanales, DJs que experimentan con sus nuevos sets, conciertos de artistas en vivo, e incluso fiestas de lanzamiento de álbumes musicales, donde los fanáticos pueden escuchar la nueva obra de su artista favorito. Todos ellos disponibles durante apenas 24 horas.

Las aplicaciones de streaming de audio efímero no son algo precisamente nuevo. Al fin y al cabo, existe Clubhouse. La gran innovación de Blast es el dispositivo de hardware que facilita la transmisión de audio de alta calidad. Con un precio de 199 dólares, el Blast Box es inalámbrico y se conecta con la aplicación Blast Radio a través de Wi-Fi, lo que significa que ni siquiera es necesario un teléfono para transmitir. Los artistas sólo tienen que conectar el dispositivo a su equipo -ya sea un tocadiscos o un reproductor de casetes- mediante un cable RCA y, a continuación, pueden empezar a emitir audio de alta calidad y sin pérdidas con sólo pulsar un botón.

La facilidad de uso del hardware y la naturaleza de Blast como aplicación efímera buscan ayudar a los artistas a reducir la barrera para compartir contenidos con los fans. «El proceso de publicar contenido de audio que realmente suene bien no es fácil», explica el CEO de Blast Radio Yousef Ali. «Los hemos contado y hay algo así como 15 pasos entre la decisión de publicar algo y que alguien lo escuche realmente. Hemos eliminado todas esas barreras. Los artistas que conocemos y amamos están creando todo el tiempo, pero sólo llegamos a escuchar una fracción de ese contenido: lo que se considera «de marca» y digno de un «lanzamiento final». Todo el contenido desaparece después de 24 horas, así que esto no forma parte del catálogo de un artista… es un lugar para ser vulnerable con los fans: para lanzar contenido y no preocuparse», añade Ali.

Para conocer más sobre Blast Radio podés ingresar aquí: www.blastradio.com/