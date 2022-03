¿Por qué no deberías cargar tu celular mientras duermes?

¿Cómo aumentar la carga de la batería de tu teléfono celular? La primera recomendación: no lo dejes cargando toda la noche mientras dormís, ya que eso perjudica tu batería y acorta su vida útil.

¿Cómo se determina la duración de la batería?

Sacar el máximo partido a la batería es cada vez más importante, ya que la mayoría de la gente se siente incómoda al cambiar la batería por defecto.

Las baterías recargables pierden lentamente su capacidad con el tiempo (aunque no las uses). Notarás un descenso de la capacidad después del primer año de uso regular. Para muchos, pasar un día entero con una sola carga es imposible más allá de los dos años. Y allí es donde compran un teléfono nuevo.

Los fabricantes especifican la esperanza de vida de los smartphones mediante «ciclos de carga de la batería». Un ciclo de carga se define como la carga de la batería de 0 a 100 por ciento y su posterior descarga hasta el 0 por ciento. El número de ciclos de carga esperados indicará cuántos ciclos completos puede soportar la batería antes de que empiece a perder capacidad de forma notable.

Las baterías de iones de litio (Li-Ion) se utilizan en la mayoría de las tecnologías recargables. Podemos encontrar algún tipo de batería de iones de litio en smartphones, vaporizadores, ordenadores portátiles, Teslas e incluso motosierras.

La batería de iones de litio más popular es la 18650. Esta batería puede aguantar entre 300 y 500 ciclos de carga completa antes de reducirse a aproximadamente el 75% de su capacidad. Es entonces cuando empiezan a surgir fallos importantes.

¿Por qué se degradan las baterías de iones de litio recargables?

Los teléfonos inteligentes y las tablets utilizan una variación de la batería de iones de litio llamada polímero de iones de litio (LiPol). Esta versión es más segura, más pequeña y se carga más rápido. Por lo demás, se aplican las mismas reglas de vida útil al Li-Po que a cualquier batería de iones de litio.

La batería se degrada más rápidamente cuando se carga regularmente por encima del 80 por ciento y se deja caer por debajo del 20 por ciento. El dispositivo funciona mejor con un 50% de carga.

Por eso es importante evitar los extremos para prolongar la vida de tu batería: intentar que no supere el 80%, pero que tampoco baje del 20%. Las cargas y descargas parciales que se combinan hasta el 100 por ciento cuentan como un solo ciclo completo. Si cargas y descargas parciales entre el 20 y el 80 por ciento, puedes conseguir 1.000 ciclos completos o más antes de que se produzca una caída notable de la capacidad. Eso son casi tres años de cargas diarias.

¿Por qué ocurre esto? Se debe a cómo funciona realmente la batería. Estas baterías están hechas de una capa de óxido de cobalto de litio y una capa de grafito. Los iones de litio se mueven del grafito al óxido de cobalto de litio para liberar energía. Al cargar la batería, esos iones vuelven a la capa de grafito.

Por eso, cualquiera de los dos extremos daña la batería: estás comprometiendo la integridad de la celda porque rellenar demasiado una capa con litio aumenta la resistencia interna.

¿Cómo cuidar la batería de tu dispositivo?

Es posible que ya hayas adquirido algunos malos hábitos a la hora de cargar tu teléfono, como enchufarlo mientras duermes. Afortunadamente, no hace falta mucho tiempo y esfuerzo para corregir estas prácticas.

¿Por qué no debés cargar tu teléfono durante la noche?

Desenchufá tu teléfono cuando te vayas a la cama y cárgalo después de levantarte. Esto puede ser durante tu rutina matutina, mientras estás en el trabajo o viendo la televisión por la noche.

Puede que la carga de tu dispositivo tarde una hora más o menos, pero dejarlo enchufado mientras duermes significa que estará conectado al cargador durante mucho más tiempo.

No, la batería de tu teléfono no puede sobrecargarse. Los fabricantes han puesto medidas de seguridad para evitarlo. Sin embargo, cuando se carga al 100 por ciento, se añade «carga de goteo», es decir, suficiente energía extra para compensar lo que el dispositivo utiliza por defecto. Al cargar al 100% y mantenerlo enchufado, estás sobreutilizando tu batería, forzándola a gastar energía cuando no es necesario.

Esto se suma al hecho de que, si lo dejas enchufado toda la noche, seguro que superas el 80 por ciento de carga recomendado.

La carga prolongada también puede provocar un aumento de la temperatura, lo que naturalmente degrada tu batería.

Debes evitar exponer tu teléfono a temperaturas extremas. Las temperaturas por debajo de los 0 Celsius y por encima de los 70 Celsius degradan tu batería de iones de litio más rápidamente. No tomes sol con el teléfono calentándose a tu lado, y tampoco lo dejes en el coche en un día caluroso o frío.

¿Se pueden utilizar aplicaciones mientras se carga el teléfono?

No deberías usar tu dispositivo para ninguna actividad de alta intensidad mientras se está cargando. En realidad, mucha gente lo hace. Sin embargo, hacerlo regularmente puede causar daños irreparables.

Esto es comparable al overclocking de la CPU de tu PC. Piensa en el efecto de tener demasiadas aplicaciones funcionando simultáneamente: se calentará y no funcionará correctamente. Esto también se sumará a la «carga por goteo».

Puede ser tentador ver vídeos de YouTube o pasar al siguiente nivel en tu juego favorito mientras está enchufado, pero no merece la pena afectar negativamente a tu batería.

Si quieres conservar tu teléfono durante mucho tiempo, no utilices aplicaciones mientras se está cargando.

Sin embargo, consultar los mensajes o el correo electrónico no debería suponer ningún problema. Pero no hagas nada que consuma mucha energía.

Las empresas rara vez dejan que se utilice toda la capacidad de sus baterías. Sería una tontería agotar gravemente los iones de litio de una capa. Sin embargo, su pantalla seguirá indicando el 100 por ciento cuando haya alcanzado la capacidad total permitida.

Hay un método infalible para no cargar tu dispositivo por encima del 80 por ciento recomendado: vigilarlo.

No es lo ideal, ¿verdad? Aun así, puedes utilizar algún software que te ayude a cambiar tus hábitos de carga.

Para Android, Accubattery muestra consejos para mejorar tu batería y te permite establecer alarmas de porcentaje de capacidad.

Para iOS hay menos opciones, pero puedes usar FruitJuice.

Cómo prolongar la vida útil de tu batería

Entonces, ¿cómo podés alargar la vida de la batería de tu smartphone? Aquí tienes algunos consejos sencillos.

Utiliza cargas parciales para mantener la batería entre el 20 y el 80 por ciento.

Reduce el tiempo que la batería se mantiene al 100% no cargando el teléfono por la noche.

Mantenga su dispositivo a temperatura ambiente, evitando así las temperaturas extremas.

Reduce el consumo de batería de tu dispositivo apagando los servicios innecesarios. Utiliza los ahorradores de batería para obtener un uso aún más prolongado de cada carga.

A corto plazo, puede que no notes mucha diferencia. Pero te alegrarás cuando tu teléfono siga sobreviviendo un día entero con una sola carga después de un año.

