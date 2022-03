2022, el año del deepfake político

Lo que empezó en el porno y siguió en el entretenimiento, llegó para quedarse al mundo de las operaciones políticas más sucias

Estos días apareció en las redes un vídeo en el que Volodímir Zelenski pedía a las tropas ucranianas que depusieran las armas. Afirmaba que había decidido devolver Donbas a Rusia y que los esfuerzos de Ucrania en la guerra fracasaron. Era falso.

El clip también se publicó en Telegram y en la red social rusa VKontakte. El canal de televisión Ucrania 24 dijo que los piratas informáticos habían hackeado el ticker de su informativo, insertando un resumen de la noticia falsa en el cronograma de una emisión.

Minutos después de que el canal de televisión difundiera el hackeo, el propio Zelensky publicó un vídeo en Facebook en el que negaba haber pedido a los ucranianos que se rindieran y calificaba la falsedad de «provocación infantil». Nathaniel Gleicher, responsable de la política de seguridad de Meta, propietaria de Facebook, tuiteó que la compañía había eliminado el clip original de deepfake por violar su política contra los medios manipulados engañosos. Twitter y YouTube también lo bajaron.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022